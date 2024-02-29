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القادسية لمصالحة جماهيره أمام السالمية.. والنصر لتجاوز الجهراء غداً

2/29/2024 2:37:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ناصر العنزي
تبدأ مساء اليوم منافسات الجولــة الـ 17 من دوري زين الممتاز قبل جولة من الختام لتقسيم الفرق إلى مجموعتي البطولة والهبوط، حيث يلتقي الشباب صاحب المركز الثامن بـ 14 نقطة مع خيطان التاسع على ملعب الأول بمدينة الأحمدي في مواجهة تفادي المراكز المتأخرة رغم أن الثاني تأكد وجوده في مجموعة الهبوط.
وتقام غدا السبت مباراتان، تجمع الأولى النصر برصيد 21 نقطة مع الجهراء الأخير بـ 5 نقاط على ملعب علي صباح السالم، فيما ستكون الندية حاضرة في مواجهة القادسية الثالث بـ 33 نقطة مع السالمية الرابع بـ 24 نقطة على ملعب ثامر. وفي مباراة اليوم فإن الشباب يسعى الى تعويض خسارته الثقيلة من الجهراء بخماسية قي الجولة بعدما انهار دفاعيا على نحو مفاجئ ويسعى على ملعبه الى تعزيز نقاطه قبل خوض سباق الحسم في المرحلة المقبلة، أما خيطان فيبحث هو الآخر عن النقاط الـ 3 قبل خوض منافسات مجموعة الهبوط والنجاة منها. وفي مواجهة النصر والجهراء غدا فإن «العنابي» الذي تعرض لخسارة كبيرة أمام العربي في الجولة الماضية (3-6) يدخل المباراة من أجل التعويض وخطف النقاط الـ 3 لتأمين وجوده ضمن الـ 6 الكبار (مجموعة البطولة)، والتأكيد على أن عثرته السابقة مجرد كبوة ويقوم منها، ولا شك أن المدرب ظاهر العدواني قد وجه لاعبيه للأخطاء الدفاعية التي تسببت في الخسارة ومن المتوقع أن يجري تعديلات في صفوفه، أما الجهراء فيسعى الى الفوز بعدما ارتفعت معنويات لاعبيه بالفوز السابق. وفي مواجهة القادسية والسالمية فإن الإثارة والندية ستكون حاضرة بينهما بعدما اتسعت دائرة المنافسة بين فرقها على الصدارة وبقية المراكز، والأصفر خسر في نصف نهائي كأس السوبر أمام الكويت الاسبوع الماضي، الأمر الذي أزعج جماهيره وقبلها تعادل سلبيا مع كاظمة في الدوري، لذلك بات على مدربه محمد المشعان ولاعبيه إثبات حضورهم في هذه المباراة وتعزيز نقاطهم قبل الدخول في المنافسات الأوسع وهي مجموعة البطولة لتحقيق اللقب، أما السالمية فقد تحسن كثيرا بعد تولي المدرب انتي ميشا قيادته رغم تعثره بالتعادل السلبي مع خيطان في الجولة الماضية، ويجب على المدرب معالجة القصور في التسجيل رغم الفرص المتاحة ومازال مدافعه البرازيلي أليكس ليما يتصـدر هدافـي الفريق بـ 8 أهداف.

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