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العميري: فرقنا الشعبية ساهمت في نجاح حفل ((عرضة الكويت))

2/29/2024 2:37:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثمن أمين الصندوق في جمعية الفنانين الكويتيين زبير العميري الرعاية الكريمة من قبل وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري لاحتفال «عرضة الكويت» الذي أقامته الجمعية خلال الأسبوع الماضي، بمناسبة الأعياد الوطنية لدولتنا الحبيبة الكويت، مثمنا بالوقت نفسه جهود رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
وأعرب العميري، في تصريح صحافي، عن الشكر والعرفان للفرق الشعبية الكويتية التي حرصت على المشاركة في فرحة أعيادنا الوطنية، ورسم البسمة والبهجة على وجوه الحضور الجماهيري الكبير الذي حظي به هذا الاحتفال.
وأضاف «أثمن جهود ودور فرقنا الشعبية الكويتية، التي ساهمت في إنجاح احتفال الجمعية بالعيد الوطني ويوم التحرير، والتي أبهرت عروضها جمهورنا، وأعادت إحياء فنون تراثنا الشعبي الأصيل، عبر لوحات فنية متنوعة، ونحن نقدم شكرنا وتقديرنا لفرقنا أولاد عامر، الجهراء، القصر الأحمر، حمد بن حسين، العميري، معيوف مجلي، الماص، ناصر بوعوض، والفنطاس».

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