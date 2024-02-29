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((جاك العلم)).. يجمع ريم وماجد مطرب

2/29/2024 2:37:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) «يوميات أبو صامل وأم صامل» تتخذ شكلا مغايرا في الموسم الرمضاني ضمن حلقات السيتكوم الكوميدي العائلي الاجتماعي «جاك العلم»، من بطولة ريم عبدالله وماجد مطرب، من كتابة أماني السليمي وزايد الرويس، ومن توقيع المخرج عبدالله العراك، ويعرض على MBC1 و«شاهد» في رمضان.
تدور الأحداث حول يوميات زوجية للبطل أبو صامل الرجل البدوي الشهم الكريم وصراعاته مع زوجته أم صامل البدوية المحبة للحياة المرفهة، وبين عالم صديقه نجر البدوي البخيل المتزوج من وضحى صديقة أم صامل وحافظة أسرارها والمتعاونة معها في حيلها ضد أبو صامل. يحمل العمل سلسلة من تناقضات الحياة المدنية الجديدة مع العادات والتقاليد التي تحافظ عليها العائلة والرغبة في المواءمة بينهما وسط الانتقادات الاجتماعية من الشخصيات المتناقضة.
ضمن حلقات منفصلة متصلة نتعرف على يوميات شخصيات العمل وضيوفهم، حيث يضم كوكبة من الممثلين السعوديين، وهم إلى جانب ريم عبدالله وماجد مطرب، كل من سامي حازم، هديل العتيبي، خالد البقمي، بمشاركة النجم علي الحميدي، والنجم حبيب الحبيب، محمد طلق، عجيبة الدوسري، فهد المطيري، لولو بنت عبدالعزيز، عبدالعزيز الشمري، عادل شاكري، صيتة السباعي، في فؤاد، سالم الخزيم وغيرهم.

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