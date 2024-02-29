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انطلاق مهرجان الكويت المسرحي الـ 23 بتكريم الفرج والبازعي

2/29/2024 2:37:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
احتضنت خشبة مسرح عبدالحسين عبدالرضا أول من أمس انطلاق الدورة الـ 23 لمهرجان الكويت المسرحي، وذلك تحت رعاية وحضور وزير الإعلام والثقافة رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري، ووزير الصحة د.أحمد العوضي، والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار، ورئيس المهرجان الأمين العام المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل، وقيادات المجلس الوطني ولفيف من ضيوف الكويت الخليجيين والعرب.
قدم الحفل المذيع عبدالعزيز الدرويش الذي أضاء على انطلاقة المهرجان ومسيرته الطويلة قبل أن يدعو راعي الحفل وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري لإلقاء كلمته، والذي جاء فيها: هذا المهرجان يؤكد أهمية رسالة الفن المسرحي ودوره التنموي والثقافي، فقد استطاع منذ دورته الأولى أن يعلن هويته واستمراره نحو التميز والرقي، ونشر ثقافة التنوع الإبداعي والفكري على خشبة المسرح، ليكون منصة حضارية تسهم في دعم وتطوير الحركة المسرحية.
وقال: إننا نعمل في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد صباح السالم، تلك التوجيهات التي تحرص على دعم وتشجيع الثقافة والفنون في الكويت، ونحرص على ترجمة ذلك من خلال تطبيق إستراتيجية المجلس الوطني فيما يتعلق بتنمية الإنتاج الفكري وتطوير المشهد المسرحي وإثرائه، وتوفير المناخ الإبداعي للمسرحيين وتحقيق صناعة مسرحية عصرية من الممكن استثمارها كرافد من روافد الاقتصاد الإبداعي للدولة.
وأضاف: نسعد في هذه الدورة باختيار الفنان القدير سعد الفرج - كشخصية المهرجان - في دورته الحالية، تقديرا وعرفانا لمسيرته الزاخرة بالعطاء في الفن الكويتي رائدا من رواد الحركة المسرحية الكويتية وتقديرا لدوره الكبير في إثراء الحركة الفنية المحلية والخليجية والعربية، امتدت مسيرته إلى نحو ستة عقود قامة فنية ترسخت بأعمال ما زالت عالقة في الأذهان.
وبعدها ألقى الأمين العام المساعد لقطاع الفنون رئيس المهرجان مساعد الزامل كلمة أكد فيها أن «محاورة إصلاحية» هي الانطلاقة لريادة الحركة المسرحية الكويتية في الخليج، حيث حفر تاريخها الكاتب والمؤرخ عبدالعزيز الرشيد، رحمه الله، لتكون منهجا يتوالى لمستقبل نتاجات النصوص المسرحية.
وأشار الزامل إلى أنه بتأسيس الفرق الأهلية ومن بعدها تأسيس معهد الفنون المسرحية اكتملت الخطوات للإبداع بفتح أبواب العلم والنظريات والتاريخ وعلوم المسرح وأهم مدارسه للطلاب الذين حملوا شعلة ما صنعه الأساتذة الرواد بتقديم أروع الإبداعات لحداثة التطوير في العرض والأسلوب الفني الاحترافي.
بقشة سعد
وبعد الانتهاء من الكلمات، كان الحضور على موعد مع فيلم تسجيلي قصير استعرض مسيرة شخصية المهرجان الفنان القدير سعد الفرج بعنوان «بقشة سعد» ليعتلي بعدها الفنان القدير سعد الفرج المسرح، وذلك لتكريمه كشخصية المهرجان من قبل راعي المهرجان وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري، والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار، ورئيس المهرجان الأمين المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل، ليتم بعدها تكريم ضيف المهرجان، الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية في المملكة العربية السعودية سلطان البازعي، لتتوالى بعده التكريمات المرشحة من قبل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والفرق المسرحية الأهلية، حيث تم تكريم الفنانة زهرة الخرجي والفنانة فخرية خميس ومؤسس مهرجان الكويت للمونودراما جمال اللهو والفنان د.فهد العبدالمحسن والفنان خالد المفيدي والفنان عبدالله التركماني.
لجنة التحكيم
بعد ذلك، تم الإعلان عن لجنة تحكيم الدورة الـ 23 والتي تكونت من د.شايع الشايع رئيسا، وضمت في عضويتها كلا من د.سليمان آرتي والناقد فادي عبدالله، ومن السويد د.فاضل الجاف، والمخرج والمؤلف الإماراتي عمر غباش، ومن المغرب رفيقة بن ميمون، ومن قطر المخرج والممثل فالح فايز.
«سفر» والحبكة!
وشهد الافتتاح عرض «سفر» الذي كان مسك ختام الأمسية من فكرة استعادة أعمال المسرحي الكويتي الراحل صقر الرشود من خلال شخوصه الشهيرة وأعماله المسرحية الخالدة، مثل «حفلة على الخازوق» و«علي جناح التبريزي» و«تابعه قفة» و«ضاع الديك» وغيرها من الأعمال المسرحية التي طرزت مسيرته الإبداعية، وذلك في قالب غنائي موسيقي بقيادة المايسترو محمد عبدالرحمن البعيجان ومن إخراج عبدالعزيز صفر، وهو فكرة ورؤية رئيس المهرجان مساعد الزامل.
يحسب للمجلس الوطني استحضار أعمال المبدع الراحل صقر الرشود، ولكن كانت تحتاج إلى الرؤية الإخراجية أكثر عمقا و«حبكة» حتى تظهر بالشكل المطلوب، خصوصا أن الأعمال والأغاني التي تم اختيارها لا تزال نابضة وحاضرة في وجدان المسرحيين في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي.
أمنية
تمنى عدد من الحضور وبعض ضيوف المهرجان أن يكون هناك تجسيد لعدد من المسرحيات المهمة لشخصية المهرجان الفنان القدير سعد الفرج يؤديها الشباب على خشبة المسرح حتى يتعرف عليها الجيل الحالي، ولكن ذهبت أمنياتهم أدراج الرياح!

الليلة.. «سجّيل» لـ «المسرح الشعبي»

تقدم الليلة فرقة المسرح الشعبي عرضها المسرحي «سجيل» على خشبة مسرح الدسمة، وهو بمثابة صرخة لدعم أهل غزة وما يتعرضون له من إبادة جماعية من قبل جيش الاحتلال الصهيوني.
العرض من تأليف فيصل الفيلكاوي وفكرة د.نبيل الفيلكاوي وإخراج نصار النصار، وتمثيل عبير الجندي وخالد المفيدي وحسن إبراهيم وأسامة البلوشي وعصام الكاظمي ومحمد جمال الشطي.

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