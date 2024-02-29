انطلاق مهرجان الكويت المسرحي الـ 23 بتكريم الفرج والبازعي

تقدم الليلة فرقة المسرح الشعبي عرضها المسرحي «سجيل» على خشبة مسرح الدسمة، وهو بمثابة صرخة لدعم أهل غزة وما يتعرضون له من إبادة جماعية من قبل جيش الاحتلال الصهيوني.العرض من تأليف فيصل الفيلكاوي وفكرة د.نبيل الفيلكاوي وإخراج نصار النصار، وتمثيل عبير الجندي وخالد المفيدي وحسن إبراهيم وأسامة البلوشي وعصام الكاظمي ومحمد جمال الشطي.

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