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احتفالاتنا الوطنية ونظرة إلى الأمام

2/29/2024 2:37:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قبل أيام قليلة فرح الشعب الكويتي باليوم الوطني كل على طريقته.. فالبعض أراد أن يشارك فرحته مع الجموع بالشوارع والمجمعات أو الأماكن المخصصة لهم، والبعض حصر نطاق احتفاله بمحيط عائلته، وآخرون يرون أن حب الوطن لا يستدعي القيام بإظهار الفرح والسرور والانتماء بأيام محددة في السنة، فالحب موجود والولاء مثبت والانتماء يظهر عند الشدائد.
للأسف البعض اعتاد أن يكون من مظاهر هذا الاحتفال والفرح عندهم، رمي بالونات مليئة بالماء على المارة أو السيارات تعبيرا عن السرور والبهجة بالأعياد الوطنية وتطور الأمر فأصبح البعض يضع بها من ماء البحر أو «النير» وهي مادة تسقط وتذيب الشعر بل ووصل ببعضهم الأمر لأن يرمي الحجارة فتسبب تهشيم وتكسير زجاج السيارات، وإلحاق الضرر بممتلكات الناس الخاصة ومرافق الدولة العامة.
من ناحية أخرى، بعض مظاهر الصرف الزائد والبذخ الكبير والتنافس الشديد بين أبناء المجتمع وحتى بعض الجهات الحكومية في محاولة لإظهار حب الوطن على شكل مادي محسوس، أدخل الكثيرين في حرج قد لا يستطيعون مقاومته أو الفكاك منه مستقبلا.
خطورة الأمر.. أن بعض هذه المظاهر والاحتفالات تتعاظم وتزداد مع مرور الأيام، فالنفس البشرية لا تقتنع بما سبق وفعلته، فكل سنة ترغب بالمزيد وكل احتفالية حصلت يريدون الأفضل منها بالسنة التي تليها، هكذا هي النفس البشرية وهكذا هو الإنسان بطبعه، متطلب لا يشبع وملول لا يريد التكرار.
ويختلف أبناء الشعب الكويتي بين مؤيد ومعارض لمظاهر هذا الاحتفال، بين ما يفترض أن يكون وما لا يكون، وبين ما ينبغي وما لا ينبغي، وبين هل هذه المظاهر حضارية أم لا، ومن هو المخول أو المسموح له بأن يقرر أو ينظر.
نعم من هو المخول له بأن ينظر ويقرر ويفصل بين الفريقين؟.. سؤال يحتاج منا إلى الكثير من التأني وإمعان النظر قبل الإجابة عليه.
يقول الله تعالى (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا).
فأمرنا سبحانه وتعالى بعدم الاسراف بضروريات الحياة من مأكل ومشرب، فما بالك بما هو دون ذلك.
عن عبدالله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ قال: أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار.
في الوضوء والغسل للصلاة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراف فيه، وقال حتى لو كنت على نهر جار. فكيف بمن يسرف من ماء معالج قد تعبت الدولة في تصفيته وتنقيته وإيصاله للناس.
ويقول مونتسكيو «تنتهي حريتك حيث تبدأ حرية الآخرين».
نعم الحرية المطلقة قيد مطلق لآخرين، أعرف الكثيرين ممن حرموا من الخروج بهذه الأيام مخافة أن تنتهك خصوصياتهم ويعتدى على ممتلكاتهم.. فالتعدي على الحريات لا يقتصر على أماكن محددة ومناطق مخصصة بل بكل مكان.
أين الإجابة؟ أحيانا لا يرغب البعض بإجابة قاطعة وانحياز كامل مع طرف دون آخر.. فالبعض قد يفعل ما يفعل.. ويقوم بما يقوم به عن حسن نية وطيب قصد.. ويحتفل ولكن يعرف حدوده ولا يوقع ضررا بالآخرين.. فلماذا نحرم هؤلاء من الفرح والسرور.
وحسنا جاءت قرارات الداخلية والبيئة والتجارة بالتصدي لأي مظاهر سلبية ومنع بيع «البالونات» ومسدسات الماء، ومتابعة أي مظاهر سلبية لتكون احتفالاتنا بأبهى صورة.

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