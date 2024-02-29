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الكويت استقرار وتنمية

2/29/2024 2:37:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مرت الكويت بسنوات من الاحتقان السياسي بين الحكومة والبرلمان لأسباب عديدة، ولم تكن المعالجات دائما صائبة من الجهتين.
وفي الآونة الأخيرة، رأينا تعاونا نسبيا بين السلطتين نتج عنه إغلاق بعض الملفات الساخنة كالعفو ومفوضية الانتخابات والزيادات المالية للمتقاعدين، ربما أراد المواطنون مزيدا من القرارات لتحسين أوضاعهم المعيشية، لكن لم يسعف الوقت البرلمان ولا الحكومة لاتخاذ قرارات حاسمة فيها، وإن كانت الرؤية الحكومية والبرلمانية لا تختلف كثيرا في معالجتها لهذه المسألة والتي لن تشكل أزمة للحكومة والبرلمان القادمين.
إذن، إغلاق أهم المطالبات الشعبية الضرورية هو عامل إيجابي في المرحلة المقبلة لإشاعة جو من التعاون بين السلطتين، وبالتالي تحقيق الاستقرار السياسي المطلوب لاستكمال مشاريع التنمية التي توقفت منذ سنوات، حتى ان الكويت لم تعد تشبه دول الجوار الخليجي.
لقد تأخرنا كثيرا مقارنة بكل الدول، بسبب الصراعات السياسية وعدم التعاون بين السلطتين، ولن نضع اللوم على إحداهما ونترك الأخرى، ما يهمنا أن نستعيد المبادرة الاقتصادية لننهض بالكويت، وليس أفضل من الوقت الحالي لتلك الانطلاقة.
من الملاحظ أن المواطنين أصبحوا أكثر وعيا مما سبق، فلقد شاهدنا دعمهم للحكومة السابقة عندما أحسوا منها تجاوبا مع المطالبات الشعبية، وبالتالي حصنوها من هجوم البرلمان أو على الأقل من غالبيته، ومن المتوقع أن تحظى حكومة سمو الشيخ د.محمد الصباح بذلك الدعم إذا ما أقنعت المواطنين قبل البرلمان بخططها وبدأت بالعمل الجاد.
وهنا يجب التأكيد على أن تهتم الحكومة أولا برأي الشارع وتسعى إلى إقناعه بمشاريعها، وأن تكون شفافة عبر إقامتها لمؤتمرات عامة قبل مؤتمراتها واجتماعاتها الخاصة مع البرلمان، فالحقيقة الغائبة أن الحكومات السابقة إما أنها كانت لا تملك خططا واقعية، أو أنها لم تهتم بإقناع الجمهور!
أخيراً، المرحلة المقبلة من المفترض أن تكون مرحلة التنمية، ويجب أن تولي الحكومة جل اهتمامها لذلك، وأن تأتي بمشاريعها للبرلمان لإقرار البنية التشريعية التحتية اللازمة وتوافر السيولة، وهما أهم عوائق التنمية.
فالمدن الإسكانية والمشاريع الضخمة تحتاج إلى إيجاد قوانين للمستثمر الأجنبي، وطرق مبتكرة لتمويلها، وإلا أصبحت مشاريع متعثرة.
معالجة مشكلة التمويل تكون إما عن طريق الشراكات أو إصدار السندات والصكوك، وحتما ليس عبر طلب تمويلات ضخمة مرة واحدة، كما كانت المطالبات سابقا، بإصدار سندات بقيمة ٢٠ مليارا، فيجب التدرج في التمويل بحسب إقرار المشاريع ودفعاتها المالية!
الخلاصة: الاستقرار مطلب شعبي وضرورة وطنية، والتنمية حاجة ماسة، والشفافية طريق الحكومة للنجاح.

MENAFN29022024000130011022ID1107918706

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