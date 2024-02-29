خفايا معابر غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) لا شك ان العالم الملقب بـ«المتحضر» لا يزال يحكم الحصار على غزة لخدمة المصالح العسكرية الصهيونية، فكان الحصار وما زال متعلقا برحمة «معبر رفح» الذي اصبح سوقا رائجة لبعض الصفقات السياسية بين الكيان المحتل وبعض الأطراف العربية، ووصل بها الحال إلى طريق مغلق لاتفاق لا فائدة منه، وخاصة بعد التعنت العقيم بين الاطراف العربية والذي لا يعني سوى استمرار إغلاق المعبر لصالح الكيان المحتل، وهذا الأمر لا يغني ولا يسمن من جوع بالنسبة لأهل غزة.
وقد كان للنخاسة السياسية التي خيمت بظلالها على هذا المعبر دور بارز في اغلاقه، وللأسف أنه مع كل ساعة تمر على اغلاق المعبر تزداد آلام الجوع على النساء والاطفال في غزة، ووصل الأمر إلى حد موت الكثير من الاطفال بشكل كبير جدا بسبب الجوع ونقص المواد الغذائية.
بالمقابل لا توجد اي مشاعر إنسانية يمكن ان تدفع باتجاه الرحمة لهؤلاء المدنيين المحاصرين في غزة.
ولنفترض جدلا ان «معبر رفح» لم ولن يتم فتحه مجددا، وهذا الأمر سيؤدي بدوره إلى ترك اهل غزة فريسة للجوع، وهل هذه نهاية القصة بالطبع لا لأن الحل ليس معبر رفح لوحده فقط على الكرة الارضية، بل هناك عدة معابر إلى غزة، وكما أن جميع الطرق تؤدي روما فإنها حتما ستؤدي إلى غزة بنك الفخر والعزة.
الا ان السياسيين في العالم يتظاهرون بعدم رؤيتها، وربما لا يراها السياسيون المتعاطفون أو غير المتعاطفين مع غزة لأنها ربما تتعارض مع مصالحهم على ارض الواقع.
اما المعابر إلى غزة فهي كالآتي:
٭ معبر عن طريق الأردن.
٭ معبر عن طريق سورية.
٭ معبر عن طريق لبنان.
٭ معبر عن طريق البحر، وتكون به السفن العملاقة المحملة بالمساعدات بعيدة عن شواطئ غزة والسفن الصغيرة تنقل هذه المساعدات إلى شواطئ غزة.
وكذلك من الممكن ان نذهب إلى ابعد من ذلك، من خلال القيام بعمليات انزال جوي لهذه المساعدات بالطائرات التابعة لطرف محايد مثل هيئة الامم المتحدة بعد الاتفاق على هدنة بين قوات الاحتلال الصهيوني و«حماس».
أليس هذا ممكنا؟ بالتأكيد ممكن، وان لم يكن ممكنا فسيكون ورقة مساومة ضد الاطراف المتعنتة التي لا تريد سوى المماطلة بفتح معبر رفح المثير للجدل والدهشة.
أخيرا..
قامت ام عنترة بن شداد بنهي ابنها عن خوض المعارك خوفا عليه من القتل، فرد عليها بهذه الابيات قائلا:
يخوض الشيخ في بحر المنايا
ويرجع سالما والبحر طام
ويأت الموت طفلا في مهود
ويلقى حتفه قبل الفطام
فلا ترضى بمنقصة وذل
وتقنع بالقليل من الحطام
فعيشك تحت ظل العز يوما
ولا تحت المذلة ألف عام
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