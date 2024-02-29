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خفايا معابر غزة

2/29/2024 2:37:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لا شك ان العالم الملقب بـ«المتحضر» لا يزال يحكم الحصار على غزة لخدمة المصالح العسكرية الصهيونية، فكان الحصار وما زال متعلقا برحمة «معبر رفح» الذي اصبح سوقا رائجة لبعض الصفقات السياسية بين الكيان المحتل وبعض الأطراف العربية، ووصل بها الحال إلى طريق مغلق لاتفاق لا فائدة منه، وخاصة بعد التعنت العقيم بين الاطراف العربية والذي لا يعني سوى استمرار إغلاق المعبر لصالح الكيان المحتل، وهذا الأمر لا يغني ولا يسمن من جوع بالنسبة لأهل غزة.
وقد كان للنخاسة السياسية التي خيمت بظلالها على هذا المعبر دور بارز في اغلاقه، وللأسف أنه مع كل ساعة تمر على اغلاق المعبر تزداد آلام الجوع على النساء والاطفال في غزة، ووصل الأمر إلى حد موت الكثير من الاطفال بشكل كبير جدا بسبب الجوع ونقص المواد الغذائية.
بالمقابل لا توجد اي مشاعر إنسانية يمكن ان تدفع باتجاه الرحمة لهؤلاء المدنيين المحاصرين في غزة.
ولنفترض جدلا ان «معبر رفح» لم ولن يتم فتحه مجددا، وهذا الأمر سيؤدي بدوره إلى ترك اهل غزة فريسة للجوع، وهل هذه نهاية القصة بالطبع لا لأن الحل ليس معبر رفح لوحده فقط على الكرة الارضية، بل هناك عدة معابر إلى غزة، وكما أن جميع الطرق تؤدي روما فإنها حتما ستؤدي إلى غزة بنك الفخر والعزة.
الا ان السياسيين في العالم يتظاهرون بعدم رؤيتها، وربما لا يراها السياسيون المتعاطفون أو غير المتعاطفين مع غزة لأنها ربما تتعارض مع مصالحهم على ارض الواقع.
اما المعابر إلى غزة فهي كالآتي:
٭ معبر عن طريق الأردن.
٭ معبر عن طريق سورية.
٭ معبر عن طريق لبنان.
٭ معبر عن طريق البحر، وتكون به السفن العملاقة المحملة بالمساعدات بعيدة عن شواطئ غزة والسفن الصغيرة تنقل هذه المساعدات إلى شواطئ غزة.
وكذلك من الممكن ان نذهب إلى ابعد من ذلك، من خلال القيام بعمليات انزال جوي لهذه المساعدات بالطائرات التابعة لطرف محايد مثل هيئة الامم المتحدة بعد الاتفاق على هدنة بين قوات الاحتلال الصهيوني و«حماس».
أليس هذا ممكنا؟ بالتأكيد ممكن، وان لم يكن ممكنا فسيكون ورقة مساومة ضد الاطراف المتعنتة التي لا تريد سوى المماطلة بفتح معبر رفح المثير للجدل والدهشة.
أخيرا..
قامت ام عنترة بن شداد بنهي ابنها عن خوض المعارك خوفا عليه من القتل، فرد عليها بهذه الابيات قائلا:
يخوض الشيخ في بحر المنايا
ويرجع سالما والبحر طام
ويأت الموت طفلا في مهود
ويلقى حتفه قبل الفطام
فلا ترضى بمنقصة وذل
وتقنع بالقليل من الحطام
فعيشك تحت ظل العز يوما
ولا تحت المذلة ألف عام

MENAFN29022024000130011022ID1107918705

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