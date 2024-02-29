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لم ننسَ ولن ننسىغــزة!

2/29/2024 2:37:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رغم مرور أكثر من 135 يوما على بدء الحرب الشعواء على قطاع غزة، إلا أن الشعوب العربية والإسلامية لم تعتد، كما يريدون، على مشاهد الدماء، وصور القتل والمجازر التي ترتكبها القوات الصهيونية مع كل مطلع شمس ومغربها.
كانت الخطة الموضوعة من الصهاينة ومن يواليهم هو أن يعتاد المواطن العربي والمسلم صور القتل والدمار في غزة، فيصبح الأمر عاديا، عندما تعتاد عينه على كل تلك الجرائم والفظائع والشنائع، إلا أن الخطة الموضوعة باءت بالفشل الذريع، لأن الشعوب العربية والإسلامية، وكل من له ضمير إنساني، يشعرون مع كل جريمة يرتكبها النظام الصهيوني بنفس الألم والحسرة.
135 يوما وأكثر مرت بمآس وأحداث مروعة على قطاع غزة، خلال هذه الأيام الطوال ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني كل أنواع الجرائم في هذا القطاع الصغير، ولا تزال ترتكب مجازرها من تدمير وقتل وتخريب وتشريد وتجويع وحصار، وارتكاب جميع أنواع جرائم الحرب، التي تفوق الوصف من هولها وبشاعتها.
كل هذه الأيام والليالي كان عزاؤنا الوحيد فيها هو ذلك الصمود الأسطوري للمقاومة، والشعب الفلسطيني، والذين أثبتوا لنا أننا أمام كيان مغتصب جبان هش، يختبئ وراء أساطير لا أساس لها من الصحة، بل ثبت عمليا أنه أوهن من بيت العنكبوت.
نستطيع الآن أن نقول لهم وبكل قوة إننا لم ننس ولن ننسى، ولن نتخاذل عن نصرة أهلنا في قطاع غزة، وإن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب الأولى، ونستطيع أن نقول أيضا إن رهانكم خاسر، فهذه دماء إخواننا، وهذه قضيتنا، وهذه أرضنا التي تحاولون اغتصابها، وسنظل نصدح بالحق في كل زمان ومكان، حتى يسمع العالم هذا الحق، ويؤمن بالقضية التي طالما خذلها، ويصحو العالم كله من سباته العميق ليقف بكل قوته أمام هذا الكيان المحتل الغاصب الغاشم.

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