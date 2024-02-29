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الزواج قسمة ونصيب!

2/29/2024 2:37:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في وسائل التواصل الاجتماعي، قرأت لكم التالي:
.. أمس، شفت شاب كويتي، قال ربعه بارك له توه متزوج، سلمت عليه وباركت له على زواجه، وسألته: تزوجت من كويتية؟ قال: لا، زوجتي يمنية، أبوها إمام مسجد، وطلب مني ألف دينار فقط مهر.. وبصراحة أحسن من أتزوج كويتية، لأن اليمنية ما عندها طلبات، ولا تبي حفلة، ولا شهر عسل، ولا خدامة، ومتدينة، يقول مرتاح وياها، قلت له: ألف مبروك.
موقف الشاب ذكرني بما حصل مع رجل كويتي متقاعد عمره 60 سنة، اراد الزواج من كويتية مطلقة عمرها 52 سنة، عرض عليها ألف دينار مهر، لكنها رفضت وطلبت ثلاثة آلاف دينار مهر، وفشل الزواج، ويا فرحة ما تمت!
بعض الشباب الآن يعزفون عن الزواج، واذا سألتهم عن السبب قالوا: غلاء المهور وتكاليف الزواج الباهظة وبعض الكويتيات طلباتهن كثيرة، فهي تريد شقة «ديلوكس» في احدى المناطق الداخلية، وخدامة، وسفر اكثر من مرة في السنة، والبعض منهن يعشقن الماركات الاصلية من ساعات وحقائب يدوية وملابس وأحذية (أعزكم الله).
واذا حملت تطلب ان تكون ولادتها في مستشفى خاص مع الاستقبال، والشيء بالشيء يذكر، سمعت من الاذاعة زوجة تقول للمذيع: ان شاء الله ولادتي ستكون في مستشفى خاص مع الاستقبال! رد عليها المذيع: اذا زوجك ما عنده فلوس؟ الزوجة: ياخذ قرض من البنك!
هذه بعض الأسباب التي تجعل الشاب الكويتي يعزف عن الزواج، وبالتأكيد توجد فتيات كويتيات قنوعات ليس لديهن طلبات تعجيزية، بل يقمن بمساعدة ازواجهن بالمصروف، لأن الحياة صعبة وتحتاج الى مشاركة وتعاون من الزوجين، لكي تستمر الحياة الزوجية بعيدا عن أبغض الحلال.
اقرأ واتعظ: قال تعالى (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ـ الروم: 21).

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