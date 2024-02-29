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أعطوا الطريق حقه!

2/29/2024 2:37:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رغم جهود مؤسسات دولتنا الغالية لتحسين خدمات الطرق وتجديدها عبر أعمال الصيانة المستمرة، وبناء الكثير من الجسور بتقنية راقية ووضع إشارات المرور وكاميرات المراقبة الحديثة على الشوارع وعند التقاطعات، إلا أننا مازلنا نشهد وقوع العديد من الحوادث المؤلمة بشكل مستمر.
ولعل أكثر ما نسمع عنه من تلك الحوادث يرجع لسبب قيادة المركبات بتهور ولا مبالاة من قبل البعض والذين لا تعنيهم التعليمات والتوجيهات ولا الالتزام بالاحترام المطلوب للطرقات ومرتاديها.
وحقيقة أن هناك بعض الشباب والسائقين المتهورين الذين لا يتقيدون بتعليمات المرور ونشاهدهم دائمي الانشغال بهواتفهم النقالة، كما لا يستخدمون حزام الأمان ولا يتقيدون بمسارات الطريق وحاراته المخططة فيتسببون بإرباك حركة السير وربما ببعض الحوادث التي قد تنتج عنها وفيات، لا سمح الله.
وعبر منبر «الأنباء»، نشد على أيدي رجال الداخلية بما يقومون به من إجراءات ومتابعة لموضوع تغيير مواصفات المركبات وما تسببه من أصوات مزعجة وكأن سائقيها وحدهم على الطرقات، كما لا ننسى ما يسببونه من إزعاج للناس حتى في بيوتهم خلال تواجدهم في بعض المناطق الداخلية واستعراض مركباتهم الغريبة!
أبناءنا الأعزاء وشبابنا قائدي المركبات، هذه السيارات من نعم رب العالمين علينا، ويجب أن نحسن استخدامها بعيدا عن إلحاق الأذى بأنفسنا أو بالآخرين، ولا تنسوا الهدي النبوي الحليم والرجوع إليه عبر نقالكم لتدركوا قدوة لكم تحمي الأرواح وتحميكم، بارك الله فيكم، فالتزموا بالقانون الذي ينجيكم من المهالك، وبطاعة ولي الأمر وننصح الأهل لتقليل الحوادث ونسبتها المرتفعة، ولنكن عونا لرجال الداخلية في أداء واجباتهم
٭ الاحترام واجب رباني، أصلح الله أحوالكم بكل أموركم.. قيادة وعادة.

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