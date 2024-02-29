محترف أجنبي في دوري المحترفين يحطم رقما ماليا قياسيا.. الصغير غاضب من الوحدات ويعتزم تقديم شكوى

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الصغير غاضب من الوحدات ويعتزم تقديم شكوى

ظهر لاعب فريق الوحدات لكرة القدم أحمد الصغير، الخارج من كشوفات الفريق في الأيام الأخيرة، بحالة من الغضب، بعد قرار النادي بإخراجه من كشف الفريق، رغم استمرار عقده مع الوحدات.









وتفاجأ الصغير بقرار المدير الفني أمجد أبو طعيمة، والإدارة بإبعاده من كشف الفريق، رغم أنه لم يأخذ فرصته الكاملة في المشاركة في المباريات، الأمر الذي دفعه للتلويح بتقديم شكوى في اتحاد الكرة، للمطالبة بمستحقاته كاملة، والاحتجاج على طريقة خروجه من الفريق.



وكان فريق الوحدات وجد نفسه مجبرا على إبعاد 4 لاعبين من الكشف، لإتاحة المجال أمام 4 لاعبين جدد للانضمام رسميا للفريق خلال مرحلة الإياب من دوري المحترفين.



محترف أجنبي في الأردن يحطم رقما ماليا قياسيا

حطم محترف أجنبي التحق بأحد أندية المحترفين أخيرا، رقما قياسيا غير مسبوق في الكرة الأردنية، عندما وافق على التوقيع على كشوفات النادي مقابل مبلغ مالي قليل جدا، ربما يعتبر الأقل في سجل المحترفين الذين سبق وأن لعبوا في الدوري المحلي.



ووفق المعلومات فإن المحترف حطم رقما قياسيا بتدني قيمة المبلغ الذي حصل عليه مقابل التوقيع، ليضرب كل الأرقام السابقة، ويؤكد في نفس الوقت تواضع القدرات المالية للأندية التي تبحث عن أي محترف بغض النظر عن مستواه الفني، شريطة أن يكون المبلغ قليلا.



إدارة النادي لم تتوقع أن يوافق المحترف على المبلغ، قبل أن تتيقن بذلك عندما وافق المحترف رسميا على اللعب مقابل المبلغ المالي القليل جدا، والذي يقل عن اللاعب المحلي المتدني المستوى.



"الأولمبي" يتجمع 10 المقبل

تفيد المعلومات أن المنتخب الأولمبي لكرة القدم، سيدعو لاعبيه للتجمع يوم 10 الشهر المقبل، استعدادا لخوض منافسات غرب أسيا التي تقام في السعودية اعتبارا من 20 من نفس الشهر في السعودية.



ووفق المعلومات فإن المنتخب سيتجمع في 10 المقبل، قبل أن يدخل في معسكر داخلي يمتد لثلاثة أيام، قبل السفر إلى السعودية للدخول في المنافسات.

ويستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة في كأس أسيا، التي تقام في قطر خلال شهر نيسان (إبريل) المقبل.



الجليل يستعين بحارس مرمى

استعان نادي الجليل بالمحترف السوري علي المصري، الذي سبق وأن احترف في فريق معان، كما استعان أيضا بحارس مرمى الصريح خالد العثامنة. ويسعى فريق الجليل لكرة القدم، لتعزيز صفوفه استعدادا لمرحلة الإياب من دوري المحترفين، في ظل رحيل حوالي 12 لاعبا عن الفريق في الفترة الأخيرة. وجاء التعاقد مع المحترف والحارس، بعد مفاوضات أسفرت عن الاتفاق على كامل التفاصيل المتعلقة بالمبلغ ومدة العقد.



عموتة يكشف عن اقتراحه بالرحيل عن النشامى بعد مباراة السعودية

كشف المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، عن تقديمه لاقتراح أمام اتحاد الكرة بالرحيل عن المنتخب، عقب الخسارة التي تعرض الفريق أمام المنتخب السعودي في مباراة ذهاب تصفيات كأس العالم التي أقيمت في عمان خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وأشار عموتة في مقابلة إعلامية مع إحدى المحطات المغربية، أنه أبلغ الاتحاد حاجته للمغادرة بعد الخسارة أمام السعودية، ولكن الظروف لم تتهيأ لذلك وبالتالي الاستمرار مع المنتخب.



يشار إلى أن التوقعات ترجح التحاق عموتة بالمنتخب الوطني يوم 9 الشهر المقبل، لقيادة الفريق استعدادا لمباراتي باكستان بتصفيات المونديال، قبل أن يبحث مع اتحاد الكرة مستقبله مع النشامى.

كواليس النجوم

. نجم في أحد أندية المقدمة بدوري المحترفين، كان يفكر بطلب فسخ عقده، احتجاجا على المركز الجديد الذي استحدث له المدير الفني للفريق..النجم انتقد أسلوب تعامل المدرب الذي يحاول فرض شخصيته بطريقة خاطئة وفق تعبير اللاعب.



. مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام باكستان يوم 26 الشهر المقبل، ضمن تصفيات كاس العالم، يتوقع أن تقام عند العاشرة مساء، في ظل تزامنها مع أيام شهر رمضان المبارك.



. الحكام أدهم مخادمة ومحمد بكار وأحمد الرويلي وأحمد فيصل، يغادرون يوم الأحد المقبل إلى الصين، لإدارة مباراة ببطولة دوري أبطال آسيا.



. عضو في أحد الأجهزة الفنية لفريق محلي محترف، كشف عن تدخلات إدارية فاضحة في تحديد تشكيلة الفريق في المباريات.. عضو الجهاز الفني أكد أن هذه التدخلات كانت في الموسم الماضي، ولكنها في الموسم الحالي باتت واضحة.



. لاعبون أردنيون فسخوا عقودهم مع أندية خارجية، تفاجأوا بعدم الموافقة على تسجيلهم في أندية محلية، بحجة أنه يجب أن يصدر قرار بشأن الشكوى التي رفعها هؤلاء اللاعبون ضد أنديتهم الراحلين عنها.



. شبه إجماع على أن مباريات الأسبوع الأول من مرحلة إياب دوري المحترفين جاءت ضعيفة جدا، بدليل ضعف نسبة التسجيل..التوقعات بتراجع المستوى الفني للأندية جاء ضمن التوقعات في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها الأندية ماليا وإداريا.



. في ظل الاستحقاقات الرسمية المقبلة للمنتخبات الوطنية، فإن الموسم الكروي الحالي يتوقع أن يمتد لأكثر من عام.

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