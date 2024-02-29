بعد إدانته بقضية اغتصاب.. داني ألفيس منبوذ في البرازيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper) بات داني ألفيس نجم منتخب البرازيل وبرشلونة السابق، منبوذا لدى جماهير بلاده، بعد إدانته في قضية اغتصاب والحكم عليه بالسجن.
ثاني أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم تتويجا بالألقاب، حكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف الأسبوع الماضي.
وبحسب موقع "Esporte" البرازيلي، تم تشويه تمثال لداني ألفيس بالطلاء الأبيض، وتم وضع أكياس بلاستيكية فوق رأسه.
وأشار التقرير البرازيلي، إلى أن بعض الجماهير طالبت بإزالة التمثال.
ويعد ألفيس أحد أهم لاعبي برشلونة عبر التاريخ، بعدما خاض 408 مباريات في مختلف المسابقات، على مدار 8 مواسم ونصف.
وكان برشلونة قد أزال ألفيس من قائمة أساطير النادي على موقعه الإلكتروني بعد قرار المحكمة، قبل أن يعيده مجددا بعد ساعات من انتشار الموقف على مواقع التواصل الاجتماعي. -كووورة
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