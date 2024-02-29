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رونالدو ينضم إلى قائمة لاعبي النصر المعاقبين هذا الموسم

2/29/2024 2:37:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم ايقاف نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو مباراة واحدة بسبب تصرفه غير الأخلاقي أمام جماهير الشباب في دوري روشن.
وانضم رونالدو الى قائمة لاعبي النصر الذين تمت معاقبهم خلال هذا الموسم لعدة اسباب .


ففي تشرين الاول/أكتوبر الماضي قررت لجنة الانضباط إيقاف سلطان الغنام 4 مباريات بسبب ألفاظه البذيئة تجاه الحكم المساعد الثاني خلال مواجهة أبها في الجولة التاسعة.


وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أوقفت اللجنة نفسها البرازيلي اندرسون تاليسكا مباراتين بسبب الطرد في منافسات كأس الملك أمام الاتفاق بعد ارتكابه سلوك مشين.

ومؤخرا لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الحارس نواف العقيدي لمدة 5 أشهر والمهاجم محمد مران لمدة شهر، وذلك بسبب قضية اللاعبين المتمردين على الانضمام للمنتخب السعودي بكأس آسيا.

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