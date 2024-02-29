رونالدو ينضم إلى قائمة لاعبي النصر المعاقبين هذا الموسم

MENAFN - Alghad Newspaper)وانضم رونالدو الى قائمة لاعبي النصر الذين تمت معاقبهم خلال هذا الموسم لعدة اسباب .



ففي تشرين الاول/أكتوبر الماضي قررت لجنة الانضباط إيقاف سلطان الغنام 4 مباريات بسبب ألفاظه البذيئة تجاه الحكم المساعد الثاني خلال مواجهة أبها في الجولة التاسعة.



وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أوقفت اللجنة نفسها البرازيلي اندرسون تاليسكا مباراتين بسبب الطرد في منافسات كأس الملك أمام الاتفاق بعد ارتكابه سلوك مشين.



ومؤخرا لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الحارس نواف العقيدي لمدة 5 أشهر والمهاجم محمد مران لمدة شهر، وذلك بسبب قضية اللاعبين المتمردين على الانضمام للمنتخب السعودي بكأس آسيا.

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