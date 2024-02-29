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ليو كان في حالة جنون .. لاعب لوس أنجلوس يكشف حقيقة صدامه مع ميسي

2/29/2024 2:37:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حسم الأمريكي إريك زافاليتا، مدافع لوس أنجلوس جالاكسي، الجدل المثار حول حدوث أزمة بينه وبين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، بسبب قميص الأخير.


وكان ميسي قد قاد إنتر ميامي لتعادل قاتل بنتيجة (1-1)، مع لوس أنجلوس جالاكسي، الإثنين الماضي على ملعب الأخير "ديجنتين هيلث سبورتس بارك"، وذلك ضمن منافسات الدوري الأمريكي للمحترفين.


وتداول متابعو الدوري الأمريكي، عدة لقطات لميسي بعد المباراة، زعموا خلالها أنه تجاهل مصافحة زافاليتا ورفض طلبه بشأن تبادل القمصان بعد صافرة النهاية.



إلا أن مدافع لوس أنجلوس جالاكسي، رد على الانتقادات الموجهة إلى ميسي ووضع الأمور في نصابها الصحيح، من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "X" (تويتر سابقًا)، حيث سأله أحد المتابعين "هل طلبت قميص ليونيل؟"، ليرد زافاليتا: "لم أتحدث معه أبدًا. من الواضح أنه جّن من قرارات الحكام وكان غاضبًا للغاية".

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