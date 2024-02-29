إيقاف الفرنسي بوغبا 4 أعوام بسبب المنشطات

وقال مصدر داخل النادي "تلقينا إخطارا من المحكمة هذا الصباح"، مضيفا أنهم "أخذوا علما" بقرار المحكمة.



وجاء القرار في أعقاب مطالبة النيابة العامة لمكافحة المنشطات الإيطالية بإيقاف اللاعب البالغ من العمر 30 عاما وفقا للقانون العالمي لمكافحة المنشطات.



وسقط بوغبا -الذي غاب عن أغلبية موسم 2022-2023 واكتفى بخوض 10 مباريات فقط بسبب الإصابات- في فحص المنشطات الذي خضع له بعد المباراة بين يوفنتوس ومضيفه أودينيزي هذا الموسم في الكالتشيو، والذي لم يشارك فيه منذ 20 أغسطس/آب الماضي.



ورغم أنه بقي على مقاعد البدلاء ولم يشارك في اللقاء فإنه كان أحد الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي للخضوع للاختبار.



ولتبرير هذه المخالفة أفاد المقربون من اللاعب بأن التستوستيرون يأتي من مكمّل غذائي وصفه طبيب استشاره في الولايات المتحدة.



وأوقف لاعب الوسط المتوج بلقب مونديال 2018 عن اللعب احتياطيا منذ 11 سبتمبر/أيلول من قبل الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات (نادو).



وكان فحص العينة "ب" التي طلبها بوغبا مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكد وجود مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون.



ويحفز التستوستيرون هرمون الخصوبة والجنس الذكوري ونمو العضلات في الجسم.



وعاد بوغبا إلى يوفنتوس تورينو في يوليو/تموز 2022 بعد 6 مواسم قضاها مع مانشستر يونايتد الإنجليزي. -وكالات