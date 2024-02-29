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62 مشاركا في انطلاقة الجولة الثانية بدوري الجولف

2/29/2024 2:37:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انطلقت أمس منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الأردني للجولف للموسم الحالي في ملعب نادي واحة آيلة بمدينة العقبة، وسط مشاركة قياسية لنحو 62 لاعبا ولاعبة يمثلون مختلف الأعمار وللجنسين.
ويتسابق اللاعبون على توجيه سلسلة من الضربات الدقيقة تجاه "الحفر"، بحثا عن خطف الصدارة في الفئات المختلفة، علما بأن الجولة الثانية من الدوري المحلي للجولف، تشهد مشاركة خارجية للمرة الأولى بوجود اللبناني رشيد عقل، كما أن منافسات البطولة تختتم يوم غد، والذي يشهد انطلاقة دوري الفرق أيضا.
وقالت أمينة سر اتحاد الجولف مجد نجادا في تصريحات على هامش البطولة: "كانت بداية الموسم مثالية من خلال المنافسة القوية التي شهدتها منافسات الجولة الأولى، نراهن في اتحاد الجولف على أهمية خلق الحافز التصنيفي ودوره في تحفيز اللاعبين لرفع المستوى العام لبطولة الدوري"، مشددة على إنجازهم الترتيبات كافة لضمان سير البطولة بطريقة مثالية.
وثمن اتحاد الجولف الجهود المبذولة من القائمين على ملعب نادي واحة آيلة بتسخير مرافق النادي كاملة ووضعها تحت تصرف الاتحاد، لتسهيل أمور البطولة وضمان إنجاحها، إلى جانب الدور الكبير الذي تقدمه مديرية الأمن العام واللجنة الأولمبية الأردنية وومثلي وسائل الإعلام المختلفة.
ويدخل الدوري الأردني بجولاته كافة، في تصنيف الاتحاد الدولي للجولف (R&A)، إلى جانب دعم أنشطة الاتحاد، علما بأن اللجنة المنظمة تسعى لنقل الدوري إلى المستوى الإقليمي وزيادة المشاركات من قبل لاعبي الدول المختلفة، وسط دعم كبير من أسرة الاتحاد، التي وضعت خطة متطورة للموسم الحالي.

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