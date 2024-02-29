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ليبرون ودونتشيتش يقودان ليكرز ومافريكس لفوزين مثيرين

2/29/2024 2:37:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحرز السلوفيني لوكا دونتشيتش 30 نقطة وسيطر على 11 كرة مرتدة وقدم 16 تمريرة حاسمة لزملائه في فوز فريقه دالاس مافريكس على مضيفه تورونتو رابتورز 136-125 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أمس.
وتعد هذه المرة 11 التي يسجل فيها دونتشيتش، ثلاثة أرقام مزدوجة لفريقه خلال الموسم الحالي والمرة 67 له خلال مسيرته في عالم الكرة البرتقالية.
وأضاف الأميركي كايري إيرفينج 29 نقطة لرصيد الفريق الفائز من بينها 15 نقطة في الربع الأخير، بينما أحرز زميله بي.جيه واشنطن 23 نقطة كما سجل تيم هارداوي 16 نقطة ودانييل كافورد 13 نقطة، ليساهموا في تحقيق الفوز الثامن لفريق مافريكس في آخر 10 مباريات خاضها.
وسجل سكوتي بارنز 19 نقطة لرابتورز كما سيطر على 11 كرة مرتدة، لكن الفريق خسر بعد ثلاثة انتصارات متتالية، فيما أضاف إيمانويل كويكلي 28 نقطة لرابتورز أيضاً.
وفي مواجهة أخرى، أحرز نجم كرة السلة الأميركية ليبرون جيمس 34 نقطة منها 19 نقطة في الربع الأخير، بينما أضاف زميله أنطوني ديفيز 20 نقطة وسيطر على 12 كرة مرتدة، ليقودا فريقهما لوس أنجليس ليكرز للفوز على لوس أنجليس كليبرز (116-112) بعد أن نجح في تعويض تأخره بفارق 21 نقطة.
وأسهم دانجيلو راسل في فوز ليكرز على كليبرز للمرة الثالثة في أربع مباريات بإحراز 20 نقطة والسيطرة على 12 كرة مرتدة. وسجل كوهي ليونارد 26 نقطة لكليبرز في حين، أضاف زميله جيمس هاردن 23 نقطة، بينما خسر فريقهما للمرة الخامسة في آخر ثماني مباريات.
وفي مباريات أخرى أقيمت الليلة الماضية، فاز غولدن ستيت وريورز خارج ملعبه على واشنطن ويزاردز 123-112 وفاز أورلاندو ماجيك على ضيفه بروكلين نتس 108-81، كما فاز أتلانتا هوكس على ضيفه يوتا جاز 124-97.
كما فاز كليفلاند كافالييرز على دالاس مافريكس (121-119)، وواريورز على واشنطن ويزاردز (123-112)، وبوسطن سلتيكس على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (117-99)، ونيو أورليانز بيليكانز على نيويورك نيكس (115-92)، وديترويت بيستونز على شيكاغو بولز (105-95) وميلواكي بكس على شارلوت هورنيتس (123-85)، ومينيسوتا تمبرولفز على سان أنطونيو سبيرز (114-105)، وميامي هيت على بورتلاند ترايل بليزرز (106-96)، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على هيوستن روكتس (112-95). -(وكالات)

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