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موناكو يستقبل باريس سان جيرمان في كلاسيكو فرنسا

2/29/2024 2:37:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ليغ 1 تنطلق مباريات الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بإقامة مباراة القمة التي تجمع بين موناكو وضيفه باريس سان جيرمان "حامل لقب المسابقة" عند الساعة 11 من مساء اليوم في ملعب "لويس الثاني".
وتجمع المواجهة "المتصدر" باريس سان جيرمان، مع موناكو صاحب المركز الثالث، في واحدة من المباريات التي من المتوقع أن تشهد متعة كبيرة كعادة لقاءات الفريقين في السنوات الأخيرة، كما يحتل باريس الصدارة برصيد 54 نقطة، فيما يحتل موناكو المركز الثالث برصيد 41 نقطة.
وقد تشهد المواجهة الظهور الأخير لكيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في ملعب فريقه السابق موناكو، حيث ظهر في "لويس الثاني" للمرة الأولى في العام 2017، قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان في العام نفسه، ليبدأ قصة كبيرة مع الفريق الباريسي تكتب سطورها الأخيرة، حيث ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 25 عاما بنهاية الموسم الحالي.
ويسعى باريس سان جيرمان، بقيادة مدربه لويس إنريكي، إلى تجاوز تعادله في الجولة الماضية مع رين 1-1، وتحقيق فوز من شأنه أن يرفع أسهمه في التتويج بلقب الدوري.
من جانبه، يسعى موناكو إلى تحقيق نتيجة إيجابية من شأنها أن ترفع أسهمه في الحصول على المركز الثاني، في منافسة مع بريست الذي يحتله برصيد 43 نقطة.
وسيواجه بريست في المباراة التي ستقام يوم بعد غد، ضيفه لوهافر، وتبدو المهمة سهلة أمامه من أجل الحفاظ على المركز الثاني، رغم محاولات موناكو لمزاحمته عليه. وأثبت بريست أنه مفاجأة الموسم الحالي، بعدما حقق 12 فوزا الموسم الحالي حتى الآن، كما أنه تعادل مع باريس سان جيرمان حامل اللقب 2-2 الشهر الماضي.
وفي مباراة أخرى في الجولة نفسها، يواجه نيس مضيفه تولوز، ويهدف إلى استعادة المركز الثاني، بشرط تعثر موناكو وبريست، ويحتل نيس المركز الرابع برصيد 40 نقطة، فيما يحتل تولوز المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.
من جانبه، يسعى أولمبيك ليون إلى مواصلة صحوته في المسابقة، وتحقيق الفوز على ضيفه لانس، حينما يلتقيان يوم بعد غد. ويحتل ليون المركز العاشر برصيد 28 نقطة، وبعدما عانى من التواجد في مراكز الهبوط للدرجة الثانية، أدت الانتصارات المتتالية إلى صعوده للمركز العاشر، واقترابه من المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.
على الجانب الآخر، يحتل لانس المركز السادس برصيد 36 نقطة، وقد حذا حذو ليون في الجولات الأولى من الموسم، حيث حقق نتائج سلبية قبل أن يتألق ويحقق الفوز تلو الآخر ويصل للمركز السادس.
وفي باقي مباريات الجولة، يلعب ريمس مع ليل، وكليرمون مع مارسيليا، ونانت مع ميتز، ومونبيليه مع ستراسبورج، ورين مع لوريان. -(وكالات)

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