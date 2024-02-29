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رونالدو بعد إيقافه: الحركة التي قمت بها تعبر عن القوة والانتصار

2/29/2024 2:37:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قررت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر مباراة واحدة وتغريمه مبلغ 30 ألف ريال سعودي (8 آلاف دولار).
وأشار الاتحاد السعودي - في بيان رسمي - إلى قبول شكوى نادي الشباب ضد رونالدو، بعدما ثبت أن النجم البرتغالي خالف المادة رقم (1-57) من لائحة لجنة الانضباط.
وأضاف البيان، أنه تقرر إيقاف رونالدو مباراة واحدة في جميع المسابقات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، مع إلزام اللاعب بسداد غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لخزينة اتحاد الكرة السعودي.
ويشمل قرار العقوبة أيضا إلزام النجم البرتغالي بسداد 20 ألف ريال سعودي لنادي الشباب، وتمثل تكاليف رسوم تقديم الشكوى.
وأكد البيان، أن هذه العقوبة غير قابلة للطعن أو الاستئناف وفقا للمادة 144 من لائحة الانضباط والأخلاق.
وكان رونالدو احتفل بإشارة مشينة تجاه جماهير الشباب بعد فوز النصر بنتيجة 3-2، حيث كشفت تقارير إعلامية سعودية أن رونالدو حضر جلسة الاستماع، ونفى قيامه بأي حركة غير أخلاقية.
وقال رونالدو في جلسة الاستماع: "إن الحركة التي قمت بها تعبر عن القوة والانتصار، وليست مشينة واعتدنا عليها في أوروبا".
وشهد فوز النصر على الشباب بنتيجة 3-2 مساء الأحد الماضي، ضمن الجولة 21 من دوري روشن للمحترفين، قيام رونالدو بحركة غير لائقة، ردا على الاستفزازات التي تعرض لها من جماهير نادي الشباب.
وتعالت أصوات في الأوساط الرياضية السعودية بضرورة معاقبة رونالدو، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بمثل هذا الفعل.
وتعد هذه الحادثة الثانية للدون خلال أيام قليلة، بعدما "خرج عن النص" بسلوك مشين أيضا في مباراة فريقه ضد الهلال بكأس موسم الرياض، ردا على جماهير الزعيم التي ألقت عليه أوشحة النادي الأزرق أثناء خروجه من الملعب.
وانتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل للدولي البرتغالي البالغ من العمر 39 عاما وهو يقوم بإشارة غير لائقة أثناء الاحتفال بفوز فريقه على الشباب، ويبدو أن "الدون" استفز بعد هتاف جمهور الشباب المتكرر باسم غريمه التقليدي ميسي في المدرجات.
وأكدت تقارير إعلامية سعودية، أن هذه الإشارة غير اللائقة لم تعرض في البث التلفزيوني، لكن مقاطع الفيديو انتشرت عبر شبكة الإنترنت وأثارت ردود فعل غاضبة للغاية. -(وكالات)

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