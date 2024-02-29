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لاتسيو يستضيف ميلان.. وقمة منتظرة بين نابولي ويوفنتوس

2/29/2024 2:37:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الكالتشيو تنطلق اليوم مباريات الجولة 27 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بإقامة قمة تجمع بين لاتسيو وضيفه ميلان، والتي تقام في ملعب "الأولمبيكو" عند الساعة 10:45 مساء.
وستكون المباراة بمثابة فرصة للفريقين لتحقيق نتيجة تخدمهم في جدول الترتيب، حيث يسعى ميلان، صاحب المركز الثالث برصيد 53 نقطة، إلى الفوز وتضييق الخناق على يوفنتوس صاحب المركز الثاني.
على الجانب الآخر، قد يمنح الفوز على ميلان، فريق لاتسيو فرصة الصعود للمراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 40 نقطة، كما أنه ما يزال متواجدا في دوري أبطال أوروبا، وفاز في ذهاب دور الستة عشر على بايرن ميونخ الألماني 1-0، في انتظار مباراة الإياب يوم الخامس من آذار (مارس) الحالي.
من جانبه، تفوق ميلان على المستوى الأوروبي أيضا، وحقق الفوز على رين الفرنسي في مرحلة خروج المهزوم ببطولة الدوري الأوروبي، ليضرب موعدا مع سلافيا براج التشيكي في دور الـ16 من البطولة.
ويبحث إنتر ميلان عن الذهاب بعيدا بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي، وذلك حينما يواجه ضيفه جنوى يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 27 من المسابقة.
ويدخل إنتر المباراة بمعنويات عالية، حيث يحتل صدارة الترتيب برصيد 69 نقطة، بفارق 12 نقطة أمام يوفنتوس صاحب المركز الثاني، ويسعى للحفاظ على صدارته والاقتراب خطوة إضافية من حلم معانقة اللقب العشرين له في المسابقة.
ويسعى فريق المدرب سيموني إنزاجي إلى إكمال طريقه الحافل بالنجاحات في الموسم الحالي، حيث حقق لقب كأس السوبر الإيطالي بالسعودية في كانون الثاني (يناير) الماضي، كما حافظ على صدارة ترتيب الدوري منذ الجولات الأولى للمسابقة، ويحتل جنوى المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة، ويسعى للاقتراب من المراكز العشرة الأولى في ترتيب المسابقة.
من جانبه، سيكون يوفنتوس صاحب المركز الثاني في الترتيب، على موعد مع مباراة قمة أمام نابولي على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" يوم الأحد.
وكان يوفنتوس، تجاوز نتائجه السلبية في الفترة الماضية، وحقق فوزا مثيرا على فروسينوني 3-2 في الجولة الماضية، فيما فاز نابولي على ساسولو 6-1.
ويحتل يوفنتوس، الذي تحوم الشكوك حول مستقبل مدربه ماسيمليانو أليجري، المركز الثاني برصيد 57 نقطة، ويبقى هدفه الرئيسي هو العودة للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل، بعدما غاب عنها في الموسم الحالي.
من جانبه، يحاول نابولي، حامل لقب الموسم الماضي، إنقاذ ما يمكن إنقاذه في الموسم الحالي، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 40 نقطة.
وأقال نابولي مدربه والتر ماتزاري، ليصبح الثاني الموسم الحالي، بعدما تمت إقالة الفرنسي رودي جارسيا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ليتم تعيين فرانشيسكو كالزونا، في المنصب.
وسيتعامل كالزونا مع ما تبقى من موسم نابولي، إضافة إلى إشرافه على منتخب سلوفاكيا الذي سيشارك في كأس أمم أوروبا المقبلة التي ستقام في ألمانيا.
وفي باقي مباريات الجولة، يلعب أودينيزي مع ساليرنيتانا، وروما مع مضيفه مونزا، ويحل فيورنتينا ضيفا على تورينو، ويلعب ساسولو مع مضيفه هيلاس فيرونا، ويواجه ليتشي مضيفه فروسينوني، ويلعب كالياري مع مضيفه إمبولي، ويستضيف أتالانتا فريق بولونيا. -(وكالات)

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