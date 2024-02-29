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أندية المحترفين تأمل برؤية واضحة لأجندة الموسم

2/29/2024 2:37:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات لم يغب موضوع أجندة ما تبقى من الموسم الكروي الحالي، عن اجتماعات رؤساء أندية المحترفين، خصوصا في ظل عدم وضوح مواعيد إقامة الجولات المتبقية من دوري المحترفين ومنافسات بطولة كأس الأردن.
وتطالب الأندية بالتعرف على المواعيد الثابتة حتى نهاية الموسم، وفترات التوقف التي ستكون خارج أيام الفيفا، حيث تشير المعلومات إلى أن ختام الدوري وإقامة المباراة النهائية لبطولة الكأس سيكون في أواخر شهر حزيران (يونيو) المقبل، خصوصا وأن المنتخب تنتظره مواجهتين من العيار الثقيل في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكاس العالم، أمام منتخب طاجكستان في عمان يوم السادس من الشهر نفسه، والمنتخب السعودي يوم الحادي عشر من الشهر ذاته في السعودية.
وبات الموسم الكروي مهدداً، وهناك شك كبير حول إمكانية أن يتم استكمال الرزنامة المتبقية من منافسات دوري المحترفين وبطولة كأس الأردن بصورة طبيعية، في ظل غياب الرؤية الواضحة للاتحاد بهذا الشأن.
وتفرض مشاركة المنتخب الأولمبي في منافسات بطولة كأس آسيا، والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من الخامس عشر من نيسان (أبريل) ولغاية الثالث من أيار(مايو) المقبلين، توقفا جديدا لمنافسات الدوري، رغم أن البطولة تقام خارج أيام الفيفا، حيث يتوقع أن ترفض أندية مثل، الحسين اربد والوحدات والفيصلي التي تنافس على لقبي الدوري والكأس، أن تلعب من دون لاعبيها الملتحقين بالمنتخب الأولمبي.
وسيحمل الوفد الثلاثي "ممثلا عن الأندية" والذي يضم رؤساء أندية الفيصلي نضال الحديد، والوحدات بشار الحوامدة، والحسين عامر أبو عبيد، خلال الاجتماع المقرر مع اللجنة التنفيذية للاتحاد والذي لم يتم تحديده حتى الآن، العديد من القضايا المهمة وعلى رأسها الدعم المالي، وضرورة رفع قيمة الدعم المقدم إلى مليون دينار بدلا من نصف مليون، وهو المبلغ الذي أعلن اتحاد الكرة عن تخصيصه لجميع الأندية البالغ عددها 12 ناديا.
كما تطالب الأندية بتحديد مواعيد الدوري بشكل دقيق، والتعويض عن فترات التوقف، إضافة إلى عقد لقاء وطني تشارك فيه جميع الأطراف، ويتبنى مخرجاته اتحاد الكرة، ويساهم مع الخطة الاستراتيجية للسنوات المقبلة، في البناء على الإنجاز الذي سجله منتخب "النشامى"، في بطولة كأس آسيا 2023.
وأكد رؤساء أندية فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم في تصريحات لـ"الغد"، أن الموسم الذي قد يكون الأطول في تاريخ الكرة الأردنية، لا يحتاج الى الكلام المعسول ويتطلب المكاشفة والمصارحة وبناء الثقة بين الأندية والاتحاد، وان يكون الفريقين في قارب واحد يخدم الكرة الأردنية أندية ومنتخبات ومنظومة اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية، خصوصا في ظل معاناة صناديق الأندية من ضعف الموارد، ما يدفع اللاعبين لاتخاذ خطوات تصعيدية احتجاجا على تأخر صرف الرواتب ومقدمات العقود.
وأضافوا، أن معظم أندية المحترفين تعيش هذه الأيام في مأزق حقيقي نتيجة ضعف الموارد، ما تسبب في شكاوى ضدها من قبل لاعبين ومدربين، وأثرت الأزمات المتتالية على انتظام اللاعبين في التدريبات، خاصة وأنهم يشكون من تأخر رواتبهم منذ أشهر عدة.
وتطمح أندية المحترفين، إلى أن يتمخض عن الاجتماع بين اتحاد الكرة واللجنة المكلفة من الأندية نتائج إيجابية تخدم الجميع، وتعزز قدرات الأندية بعد الإنجاز غير المسبوق لمنتخب النشامى في البطولة القارية.
مشجعون ومتابعون للدوري والموسم الكروي، تمنوا أن تكون الرؤية بشأن برمجة مباريات البطولات أكثر وضوحا، وهو أمر يفترض أن يكون بديهيا عند إصدار جداول البطولات، معتبرين أن اتضاح الرؤية، يسهل من مهمة الأندية في بناء برامجها ومعسكراتها.

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