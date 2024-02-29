تفاصيل رسالة رحموني الأخيرة لرئيس نادي الرمثا.. سيلانغور يرحب بالروابدة

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم"، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



رسالة أخيرة لرئيس نادي الرمثا من رحموني

بعث المدرب السابق لفريق الرمثا لكرة القدم مراد رحموني يوم أمس، رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى رئيس نادي الرمثا خالد سمارة، للالتزام بدفع مبلغ 10 آلاف يورو، وهي مبالغ مترتبة للمدرب على النادي.

وكان الرمثا تعاقد مع رحموني في العام 2018، قبل أن يغادره سريعا، ليتبقى للمدرب مبالغ مالية متأخرة لم يلتزم النادي في دفعها حتى الآن.

رحموني أرسل الرسالة لرئيس نادي الرمثا يوم أمس، عبر وكيل أعماله، حيث جاء فيها: "إن النادي لم يلتزم باتفاقية الدفع التي سبق وأن تم الاتفاق عليها، كما أن النادي يتجاهل الرسائل التي تصله من رحموني بهذا الشأن، الأمر الذي دفع المدرب للاستشاطة غضبا لهذا التجاهل".

وجاء في الرسالة أيضا: "إن رحموني يحترم ويقدر الرمثا وجمهوره، ولكنه لا يقبل بتجاهل الإدارة له، الأمر الذي يدفعه لإمهال رئيس النادي حتى اليوم، وإكراما للرمثا سيمدد المهلة حتى يوم الإثنين المقبل كأقصى موعد، وإلا فإنه سيكون مجبرا على إبلاغ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بكامل التفاصيل".

وحصلت "الغد" على نسخة من الرسالة التي أرسلها وكيل أعمال رحموني إلى رئيس نادي الرمثا، والتي يحدد فيها الموعد النهائي للمهلة.

"الغد" حاولت التواصل مع رئيس نادي الرمثا، للاستماع إلى رأيه في الموضوع، ولكنه لم يرد على الهاتف.



سعادة يواصل التألق في قطر

واصل لاعب فريق الخور القطري لكرة القدم إبراهيم سعادة، تألقه في دوري الدرجة الثانية القطري، حيث قاد فريقه لتحقيق الفوز في مباراة أول من أمس، بنتيجة 3-1.

سعادة نجح في صناعة الهدف الأول وتسجيل الهدف الثاني، في مباراة شهدت تألقا أردنيا لسعادة وعلي علوان.



حارس مرمى "بالمحترفين" يتجه للعمل في "كوفي شوب"

اتجه حارس مرمى فريق الجليل لكرة القدم الذي يلعب في دوري المحترفين رأفت الربيع، للعمل في "كوفي شوب"، بعد أن تعذر حصوله على مستحقاته المالية من النادي منذ أشهر طويلة.

ووجد الربيع نفسه مضطرا للعمل في "كوفي شوب"، بعد أن فشل في تأمين نفسه بوظيفة، كما لم ينجح في الحصول على مستحقاته المالية من الأندية التي لعب فيها خلال السنوات الماضية وهي الرمثا ومعان وسحاب.

وقدم الربيع شكوى بحق جميع الأندية التي لعب فيها بدوري المحترفين، من دون أن يحصل على المستحقات، رغم أن قضيته على نادي الرمثا تم تقديمها قبل حوالي 6 سنوات وفق ما أكده والد حارس المرمى.

وقال والد الحارس خلال اتصاله مع "الغد": "إن مشكلة ابنه تمثل شريحة واسعة من نجوم الكرة الأردنية، الذين يعانون من عدم حصولهم على المستحقات المالية من أندية يفترض أنها في مصاف المحترفين".

وأضاف: "ابني البالغ من العمر 30 عاما، لم يتمكن من الزواج حتى الآن، كما لم يحصل على وظيفة، على أمل الحصول على مصاريفه من الأندية التي يلعب فيها، لتكشف الأيام أن الكرة "ما بتطعم خبز"، رغم أننا في زمن الاحتراف".

وبين أن حارس المرمى رأفت الربيع، وجد نفسه مضطرا للعمل في "كوفي شوب"، حتى يحصل على مصروفه، ويتمكن من الانتظام في التدريبات، بعد أن فقد الأمل من الأندية التي أعلنت عدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه اللاعبين.

وطالب والد حارس المرمى، اتحاد كرة القدم، بضرورة حفظ حقوق اللاعبين بشكل أكبر، وإلزام الأندية بدفع المستحقات بطريقة أو بأخرى، وسرعة النظر في شكاوي اللاعبين، خوفا من تفاقم المشاكل لاحقا، ما يؤثر على الكرة الأردنية وسمعتها.

يشار إلى أن رأفت الربيع، يعتبر من خيرة حراس المرمى في الأردن، حيث لعب في صفوف المنتخب الأولمبي، وقدم مستويات متميزة مع الفرق التي لعب في صفوفها.



سيلانغور يرحب بالروابدة

رحب فريق سيلانغور الماليزي، بلاعبه الأردني نور الدين الروابدة، الذي التحق بالفريق أخيرا، عقب نهاية مشاركة المنتخب في كاس آسيا التي أقيمت في قطر.

وتأخر الروابدة في الالتحاق بفريقه الماليزي، بسبب تأخر انطلاق المنافسات هناك، قبل أن يغادر إلى ماليزيا في الأيام الأخيرة.

وحرص لاعبو سيلانغور على استقبال الروابدة بطريقة رائعة، احتفالا بما حققه مع المنتخب الوطني كوصيف لبطل آسيا.









اللاعب نور الدين الروابدة أثناء التحاقه بفريق سيلانجور الماليزي - (من المصدر)