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منتخب الجمباز يشارك في بطولة لاتفيا الدولية

2/29/2024 2:36:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري يشارك المنتخب الوطني للجمباز في بطولة لاتفيا الدولية للجمباز الفني، والتي تنطلق اليوم وتختتم فعالياتها يوم بعد غد.
وتمثل الأردن اللاعبتان، شامة عبدة وزينة العموش بقيادة المدربة البيلاروسية ألينا كوزنيتسوفا، وفقا لما أكده م.صالح الغويري نائب رئيسة اتحاد الجمباز والناطق الإعلامي.
وتحظى البطولة بمشاركة نخبة من اللاعبات اللواتي يمثلن دول؛ بلجيكا وكرواتيا وأستونيا وليتوانيا ومالطا وأوكرانيا وأوزبكستان ولاتفيا إلى جانب الأردن.
وما يزال اتحاد الجمباز ينتظر اعتماد أجندته للموسم الحالي 2024، بعد تحديد مديريه الفنيين أولويات البطولات والمشاركات المتوقعة للمنتخبات الوطنية واللاعبين، في المرحلة المقبلة.
من جانبه، يتحضر لاعب المنتخب الوطني للجمباز أحمد أبو السعود إلى المشاركة في الجولة الثالثة من سلسلة بطولة كأس العالم“باكو” أذربيجان بالفترة من 7 إلى 10 من آذار (مارس) الحالي، بحثا عن التأهل إلى أولمبياد باريس، حيث تمكن أبو السعود من جمع 55 نقطة بعد تحقيقه المركز الثاني والميدالية الفضية في“جولة ألمانيا” بحصوله على 15.300 نقطة، وسبقها بإحراز الميدالية الذهبية في الجولة الأولى بالقاهرة بحصوله على علامة 15.066 نقطة.
وربما تشكل بطولة العالم في أذربيجان، بوابة الإعلان الرسمي عن تأهل أبو السعود إلى الأولمبياد للمرة الأولى في تاريخه، أو الانتظار إلى حين خوض الجولة الرابعة من سلسلة بطولة العالم في العاصمة القطرية الدوحة بالفترة من 17 إلى 20 نيسان (أبريل) المقبل.
يشار إلى أن دورة الألعاب الأولمبية تقام في العاصمة الفرنسية باريس بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) من العام الحالي.

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