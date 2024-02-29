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10 دول عربية تتنافس في سباق اختراق الضاحية بالأردن

2/29/2024 2:36:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو أكدت اللجنة المنظمة العليا لبطولة اختراق الضاحية العربية، إنجاز ترتيبات استضافة السباق العربي، الذي يقام على ملعب نادي البشارات للجولف، في السابع من آذار (مارس) الحالي، وذلك خلال اجتماعها الذي ترأسه مندوب راعي البطولة، ورئيس اللجنة المنظمة العليا أمين عمان د.يوسف الشواربة، نائب أمين عمان محمد القيسي، بحضور مندوب محافظ العاصة شادي البخيت، وممثل الأمن العام مدير وحدة أمن الملاعب العقيد فادي أبوخيط، ومدير الاتحاد العسكري العقيد نبوي الشواورة، ورئيس اللجنة المؤقتة لألعاب القوى د.وليد رحاحلة، ومدير البطولة رفيق حمودة وأعضاء اللجنة المؤقتة ورجال الإعلام الرياضي.
وأكد نائب أمين عمان محمد القيسي، أن الأمانة تضع كافة جهودها لدعم استضافة البطولة على أرض المملكة، مؤكدا على نهج وسياسة أمانة عمان في دعم الرياضة والرياضيين، مشيرا إلى مسؤوليتها الوطنية الاجتماعية والشبابية والرياضة نحو شباب وشابات الوطن، ناقلا تحيات راعي البطولة أمين عمان د.يوسف الشواربة ومؤكدا على العمل بروح الفريق لإبراز سمعة ومكانة الأردن رياضيا واستثمار الحدث سياحيا.
من جانبه عرج مدير البطولة رفيق حمودة على أعمال لجان البطولة، وإنجازها لجميع متطلبات استضافة البطولة التي تحظى بالأهمية الكبيرة، مشيرا إلى الدول المشاركة هي فلسطين، اليمن، السعودية، لبنان، المغرب، الكويت، الجزائر، عُمان، السودان والأردن، بمشاركة واسعة إداريا وفنيا ولاعبين تصل إلى 219 مشاركا، مبينا مسار البطولة والفئات المتنافسة في فئة الذكور للرجال 10 كم، شباب 8 كم، وناشئين 6 كم، وللإناث السيدات 10 كم، الشابات 6 كم والناشئات 4 كم.
وأجمع مندوب محافظ العاصمة شادي البخيت، ومدير وحدة أمن الملاعب العقيد فادي أبوخيط،، ومدير الاتحاد الرياضي العسكري العقيد نبوي الشواورة، على وضع كافة جهودهم لتوفير متطلبات نجاح البطولة، وحل بعض المشاكل العالقة لدى الجهات المسؤولة، والمساهمة في توفير كل ما يلزم من دعم لوجستي لإنجاح البطولة.
وفي ذات السياق، قدم رئيس اللجنة المؤقتة د. وليد رحاحلة الشكر لجميع الجهات الداعمة وجهود اللجان العاملة في استضافة السباق العربي، مشيرا إلى أهمية الحدث وارتفاع مؤشر المنافسة تبعا لجاهزية منتخبات الدول العربية، مشيرا إلى جهوزية المنتخب الوطني للذكور والإناث، متمنيا أن يحالف الأبطال والبطلات التوفيق للوصوف على منصات التتويج العربية.
واستعرض أمين سر اللجنة المؤقتة د. رائع خريسات أسماء اللجنة المنظمة، وشاكرا تعاونها وتقديم خدماتها الوطنية لإنجاح الاستضافة العربية، منوها أن فعاليات السباق العربي تبدأ الساعة 9 صباحا وتنتهي عند 2 ونصف ظهرا، مشيرا إلى أن اللجنة المؤقتة سوف تستضيف اجتماع الاتحاد العربي في عمان، على هامش فعاليات البطولة العربية.

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