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شباب الأردن وسحاب يتطلعان للتعويض بدوري المحترفين اليوم

2/29/2024 2:36:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس يتطلع فريقا شباب الأردن وسحاب للتعويض والظفر بالنقاط الثلاث، في المواجهة المقرر انطلاقتها عند الساعة الخامسة مساء اليوم على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024.
وينشد شباب الأردن القادم من خسارة متأخرة أمام الحسين إربد في الجولة الماضية، تسجيل الفوز والتقدم مركزين على سلم الترتيب، فيما يتطلع سحاب للابتعاد عن المركز الأخير الذي لازمه بالجولات الماضية، بعد تعادله في الجولة الماضية أمام شباب العقبة.
وتتواصل منافسات الجولة غدا بإقامة 3 مباريات، حيث يواجه مغير السرحان نظيره معان على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، فيما يستقبل الأهلي نظيره شباب العقبة على ستاد البتراء، ويستضيف الحسين إربد نظيره السلط على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد.
وتختتم الجولة بعد غد بمواجهتين، إذ تقام مباراة القمة للجولة الحالية بين الفيصلي والرمثا على ستاد عمان، فيما يرحل الوحدات لملاقاة الجليل على أرضية ستاد الحسن.
ويتصدر الحسين إربد جدول الترتيب وبرصيده 34 نقطة، والوحدات ثانيا برصيد 27 نقطة وبفارق المواجهات عن الفيصلي صاحب المركز الثالث، ويتواجد الرمثا بالمركز الرابع برصيد 19 نقطة، يليه شباب العقبة (15 نقطة)، معان (14 نقطة)، شباب الأردن (13 نقطة)، مغير السرحان (11 نقطة)، السلط (10 نقاط)، والجليل والأهلي وسحاب 9 نقاط.
وبالعودة إلى مواجهة اليوم، فإن شباب الأردن الذي فقد العديد من عناصره خلال الموسم الحالي، من دون أن ينجح في تسجيل لاعبيه الجدد لغاية اللحظة بسبب أحكام جديدة من لجنة أوضاع اللاعبين، رغم قيامه بتسوية المستحقات المترتبة عليه لفتح باب القيد لديه.
ويتطلع المدير الفني لفريق شباب الأردن محمود الحديد، إلى استثمار الحالة الصعبة التي يعيشها الفريق المنافس، من خلال تحفيز لاعبيه الشباب الذين أثبتوا قدرتهم على التأقلم بسرعة في أجواء دوري المحترفين، رغم صغر سن الغالبية العظمى منهم.
ويعول الحديد في قائمته على كوكبة من النجوم الشابة، وهم: محمد رشيدات، حسن حلوة، أحمد أيمن، صلاح الدين الحسنات، عامر المجدوبة، محمد أبو طه، فضل هيكل، أيهم هشام، حمزة النعيم، خالد أبو رياش وأويس زيادات.
وعلى الطرف المقابل، يأمل سحاب بتسجيل نتيجة إيجابية تبعده عن قاع الترتيب، بعد موسم مليء بتغيير الأجهزة الفنية الذي رافقه منذ البداية، حيث حضر لتدريب الفريق 5 مدربين، وآخرهم المدرب الحالي محمد المحارمة.
ويمر الفريق بحالة من التخبط الفني نتيجة تغير الأفكار الفنية من مدرب لآخر، ما ساهم في ضعف المنظومة الدفاعية والهجومية على حد سواء، بانتظار تسجيل فوز يعيد الثقة لسحاب ويمهد الطريق لهم في التقدم أكثر بالجولات المقبلة.
ومن المتوقع، أن يعتمد المحارمة في تشكيلته الأساسية على كل من: وليد عصام، إيهاب الخوالدة، رواد أبو خيزران، حسام أبو سعدة، ورد البري، خالد الردايدة، محمد الرازم، محمد طنوس، حمزة الصيفي، أحمد العيساوي وأحمد أبو كبير.
وكانت مواجهة الذهاب، أسفرت عن فوز سحاب الوحيد بالبطولة الحالية وكان بنتيجة 1-0 حمل إمضاء اللاعب أحمد العيساوي، فيما التقى الفريقان بدوري المحترفين في 9 مناسبات سابقة، إذ سجل كل فريق نتيجة الفوز في 4 مرات، مقابل التعادل مرة واحدة.

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