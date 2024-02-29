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وفاة والدة فادي إبراهيم قبل دفنه

2/29/2024 2:36:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بعد يومين من وفاة نجلها، توفت السيدة نولا سعيد معلوف والدة الفنان الراحل فادي إبراهيم، عن عمر 93 عامًا.


وقالت المصادر أن الراحلة نولا سعيد لم تكن تعلم بوفاة ابنها فادي، ولكن تم نقلها إلى المستشفى ليلة أمس نتيجة جلطة تعرضت لها، وكانت بحالة جيدة حيث قاموا بزيارتها بعد انتهاء عزاء ابنها فادي، وعندما عادوا إلى المنزل تلقوا خبر الوفاة.



وقال برنامج et بالعربي عن موعد ومكان الجنازة أنه من الممكن أن يتم الدفن اليوم الخميس، وسوف توضع إلى جانب ابنها فادي إبراهيم، ولكن لم يتم التأكيد حتى الآن بانتظار قرار العائلة. -وكالات

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