هتفت لفلسطين.. الشرطة الأميركية تعتقل نجمة هوليوود هانتر شيفر

MENAFN - Alghad Newspaper)كانت هانتر بين عشرات المتظاهرين من يهود أمريكا الرافضين للصهيونية، الذين تظاهروا أمام شبكة "إن بي سي" في مانهاتن، خلال توقيت ظهور الرئيس الأمريكي جو بايدن ببرنامج Late Night with Seth Meyers، حسب وكالة أنباء Associated Press الأمريكية.

إذ قالت منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" (Jewish Voice for Peace) إن نجمة هوليوود البالغة من العمر 25 عاماً كانت من بين 100 متظاهر احتشدوا في ردهة القناة، للدعوة إلى وقف إطلاق النار، ودعماً لغزة.هانتر كانت ترتدي قناعاً طبياً (كمامة) مثل عدد آخر من المتظاهرين، وكانت تجلس على الأرض، ويقف بجوارها متظاهرون آخرون يحملون شعارات تقول: "من اليهود إلى بايدين: أوقِف تسليح الإبادة الجماعية"، ولافتات أخرى تقول "ليس باسمنا"، ويُقصد بها اليهود المعارضون لإسرائيل، الذين لا يريدون أن تكون ممارساتها باسمهم باعتبارهم يهوداً أيضاً.وقالت منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" المنظِّمة للاحتجاج: "يحتاج الرئيس إلى البدء في الرد على الشعب الأمريكي، وليس الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي تقصف سكان غزة بشكل عشوائي، وتدمر 70% من البنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والجامعات وشبكات الكهرباء والمياه"، وذلك في بيانٍ مقتضب نشرته على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)."إننا نثني على التزامها بالمناداة بالتحرر لفلسطين والعدالة للجميع"، كان هذا تعليق أدلت به سونيا ميرسون نوكس، وهي من أعضاء منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام"، تعقيباً على اعتقال نجمة هوليوود هانتر شيفر أثناء مظاهرة مؤيدة لفلسطين.هذا، وقالت شرطة نيويورك، الأربعاء 29 فبراير/شباط 2024، إن 30 شخصاً تم احتجازهم، وأصدرت أوامر استدعاء لهم بتهمة التعدي على ممتلكات الغير، بعد المظاهرة التي استمرت ساعة ونصف الساعة.فيما قال المنظمون في بيان نقلته شبكة "إن بي سي" نفسها إنه جرى القبض على هانتر أثناء الاحتجاج مع 50 شخصاً آخرين.عقب ذلك بساعات، نشر مستخدمون على منصة "إكس" صورةً لهانتر، قالوا إنها لها بعد إطلاق سراحها عقب ساعات من الاحتجاز، إلا أن منظمي الاحتجاج قالوا إن نجمة هوليوود وآخرين اعتُقلوا من التظاهرة سيمثلون أمام المحكمة، في شهر مارس/آذار، بحسب ما نقلته صحيفة The Guardian البريطانية.يُذكر أن نجمة هوليوود هانتر شيفر تلعب دور جولز فون في المسلسل الشهير الذي تعرضه قناة HBO "يوفوريا" (Euphoria). -عربي بوست

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