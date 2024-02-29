مخرج إسرائيلي: تلقيت تهديدات بالقتل لتضامني مع غزة

وقد أثار المخرج الإسرائيليين حينما قال: ((في غضون يومين سنعود إلى أرض، لا نجوم فيها متساويان، فأنا أعيش في ظل قانون مدني، أما زميلي الفلسطيني باسل عدرا فيخضع للقانون العسكري، بالرغم من أننا نعيش على بعد 30 دقيقة من بعضنا البعض، لكن أنا لدي حق التصويت، وباسل لا يتمتع بحق التصويت)).



وأضاف: ((أنا حر في التحرك أينما أريد في هذه الأرض، أما باسل فمثل الملايين من الفلسطينيين المحتجزين في الضفة الغربية المحتلة، وهذا الوضع من الفصل العنصري بيننا، وعدم المساواة يجب أن ينتهي)).



وكشف أنه يتعرض للتهديد، وقد كتب على موقع ((إكس)): ((جاء حشد إسرائيلي يميني إلى منزل عائلتي أمس للبحث عني، وهددوا أفراد العائلة المقربين، الذين فروا إلى بلدة أخرى في منتصف الليل، وما زلت أتلقى تهديدات بالقتل واضطررت إلى إلغاء رحلتي إلى الوطن)).



وتابع: ((حدث هذا بعد أن وصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية والسياسيون الألمان بشكل سخيف خطابي في برلينالة – حيث دعوت إلى المساواة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ووقف إطلاق النار وإنهاء الفصل العنصري – بأنه ((معاد للسامية))، إن سوء الاستخدام المروع لهذه الكلمة من قبل الألمان، ليس فقط لإسكات المنتقدين الفلسطينيين لإسرائيل، ولكن أيضًا لإسكات الإسرائيليين من أمثالي الذين يدعمون وقف إطلاق النار الذي ينهي القتل في غزة ويسمح بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين – يفرغ كلمة معاداة السامية من مكانتها.



كما أشار: ((هذا يعني بالتالي تعريض اليهود في جميع أنحاء العالم للخطر، بما أن جدتي ولدت في معسكر اعتقال في ليبيا وقُتل معظم أفراد عائلة جدي على يد الألمان في المحرقة، أجد أنه من المثير للغضب بشكل خاص أن يتجرأ السياسيون الألمان في عام 2024 على استخدام هذا المصطلح كسلاح ضدي بطريقة تعرض حياتي للخطر)).



وانهي إبراهام تغريدته: ((لكن قبل كل شيء، فإن هذا السلوك يعرض حياة المخرج الفلسطيني باسل عدرا للخطر، والذي يعيش تحت احتلال عسكري محاط بالمستوطنات العنيفة في مسافر يطا. فهو في خطر أكبر بكثير مني. أنا سعيد لأن فيلمنا الحائز على جوائز، يثير نقاشًا دوليًا مهمًا حول هذه القضية – وآمل أن يشاهده الملايين من الأشخاص عند صدوره هذا العام. إثارة المحادثة هو سبب قيامنا بذلك. يمكنك أن تنتقد بشدة ما قلته أنا وباسل على المسرح دون شيطنتنا.

إذا كان هذا ما تفعله بذنبك في المحرقة، فأنا لا أريد ذنبك))!

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