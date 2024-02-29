تسمع ضربات قلبك عند النوم؟ قد تكون مصابا بهذه الأمراض

MENAFN - Alghad Newspaper)وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن سماع ضربات القلب عند النوم قد يدل على وجود مشكلة في القلب نفسه أو الإصابة بأمراض أخرى.وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن ارتفاع ضغط الدم من الأمراض التي تسبب الشعور بالنبض عند النوم، لأنه يحفز القلب على العمل بشكل يفوق المعدل الطبيعي، مما يؤدي إلى زيادة سرعة ضرباته.



وأكد موافي أن سماع ضربات القلب عند النوم رغم سلامة صحته قد ينذر بخطر الإصابة بفقر الدم، موضحًا أن هذه الحالة كثيرًا ما تحدث للنساء، خاصةً أثناء الدورة الشهرية، نتيجة لغزارة نزيف الحيض، حيث يؤدي إلى نقص الهيموجلوبين.



وكشف أن تحليل الغدة الدرقية من الفحوصات الهامة التي يجب إجراؤها عند سماع ضربات القلب، لأن فرط نشاطها من الأمراض التي تسبب الخفقان.



وأوضح موافي أن سماع ضربات القلب في الأذن عند النوم قد يكون نفسيًا في بعض الأحيان، لأن الضغط العصبي يحفز المخ على إنتاج هرمونات تتسبب في ارتفاع ضغط الدم، مثل الأدرينالين والكورتيزول.

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