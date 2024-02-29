حذفت منه مقاطع تخص فلسطين.. نسخة جديدة من“الحلم العربي” تثير الجدل

غير أنّ النسخة الجديدة من "الأوبريت"، التي صدرت الإثنين 26 فبراير/شباط، برعاية إماراتية كاملة، لاقت جدلاً وانتقادات واسعة من قبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.



" الحلم العربي" بهويّة جديدة

ويشارك في النسخة الجديدة من "الحلم العربي" 2024، فريق عمل الأوبريت الأصلي، مثل الشاعر الغنائي مدحت العدل، والملحن صلاح الشرنوبي، لكن مع توزيعات جديدة ومختلفة قدمها المؤلف والموزع الموسيقي ميشيل فاضل.



ومن الفنانين المشاركين في "الحلم العربي" عاصي الحلاني، صابر الرباعي، بلقيس، محمد عساف، ماجد المهندس، وأبو، إلى جانب فنانين شاركوا في النسخة القديمة، ومنهم أحلام، أصالة، أحمد فتحي، إيهاب توفيق، وليد توفيق، وعمر العبداللات.





وتأتي إعادة إحياء هذه النسخة الجديدة من الأوبريت بعد أن عاد "الحلم العربي" لتصدر محركات البحث مؤخراً مع تصاعد الأحداث في غزة، وهو ما جعل الشاعر الغنائي مدحت العدل يرغب في إعادة تقديمه بهويّة مُتجدّدة، وفق ما أفاد به في تصريحات إعلامية.



وتكمن السمة المميّزة في "الأوبريت"، بحسب صلاح الشرنوبي، في تنوع الموسيقى والأغاني من كافة البلدان العربية، حيث يقدم كل مطرب تراث بلاده بأسلوبه الخاص، مما يثري تجربة الاستماع للجمهور العربي، كما يرى أن الأجيال الجديدة بحاجة إلى اكتشاف هذا التنوع الفني من خلال الاستماع إلى الأوبريت، ولكن من المهم تقديمه بشكل يتناسب مع زمننا الحالي ومتطلباته، لكي يتمكنوا من استيعابه والاستمتاع به بشكل كامل وملائم.



كما كشف مدحت العدل عن تغييرات في النسخة الجديدة للأوبريت من خلال حذف بعض المقاطع أو إضافة مقاطع جديدة، والجمل أصبحت أقصر لاختلاف الإيقاع عن عام 1996.



"حلم عربي" بدون أمل

ويُذكر أنّه تم عرض أوبريت "الحلم العربي" في أكثر من نسخة، حيث صدرت النسخة الأولى منه في عام 1996، وقد تم تأليفها من قبل مدحت العدل، وألحان صلاح الشرنوبي وحلمي بكر، وتوزيع حميد الشاعري.



وتم تحديث الأوبريت في عام 1998، قبل أن يُقدّم في حفل كبير أُقيم في ساحة الشهداء في بيروت.





وتضمنت الأغنية الختامية للموسم الرابع من برنامج "صناع الأمل"، الذي ترعاه حكومة الإمارات، تغييراً في بعض كلماتها الأصلية، بالإضافة إلى مشاركة فنانين جُدد بدلاً من الفنانين في النسخة الأولى.



وفي تصريحات صحفية سابقة للملحن حلمي بكر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال إنه يتمنى أن يعاد تقديم "الحلم العربي" بعد أن تفاقمت الأحداث في فلسطين وذلك عقب أحداث "طوفان الأقصى"، وتوقع أن يكون المشهد في فلسطين الأصعب والأسوأ على الإطلاق.



تاريخ عربي ضائع

ومن اللافت بين النسخة القديمة والنسخة الحديثة من أوبريت "الحلم العربي" أنّ العديد من المقاطع التي تصوّر الاشتباكات بين المدنيين الفلسطينيين وجنود إسرائيليين، وشخصيات تاريخية ذات صلة بأحداث بارزة في الدول العربية، ما زال العالم العربي يدفع ثمنها حتى اليوم، مثل نكسة 1967 وتنحي عبد الناصر عن الحكم واجتياح إسرائيل للبنان في 1982.





وقد غابت هذه المقاطع كلها عن الحلم العربي، التي تشكّل تاريخاً عاشته البلاد العربية، عن النسخة المُحدّثة، بما في ذلك لحظات "مجيدة" عاشها المصريون من خلال اقتحام خط بارليف في 1973 وتحرير أراضٍ مصرية احتلتها إسرائيل.



غياب فنانين داعمين لفلسطين

وعلى عكس الأغنية الأصلية التي شارك فيها 22 فناناً عربياً بأصواتهم، بالإضافة إلى المخرج طارق العريان، الفلسطيني-المصري، وكاتب الأوبريت مدحت العدل، والموزع حميد الشاعري، تخلت النسخة الجديدة عن الكثير من هذه الأسماء.



حيث شهدت النسخة الجديدة من "الأوبريت" غياب عديد من الفنانين الملتزمين الذين يحملون همّ الأوطان العربية في أغانيهم، مثل الفنان التونسي لطفي بوشناق الذي عُرف منذ بداياته بدعمه للقضيّة الفلسطينية، فضلاً عن تغيّب نبيل شعيل، وديانا حداد، ومحمد المازم، وأنوشكا، ونور مهنا، وعلي عبد الستار، وغادة رجب، وليلى غفران، وسمية حسن، وماجد المرزوقي، وناصر المزداوي، ومحمد الحلو، والمطربة التونسية ذكرى التي توفيت في 2003.



وشملت القائمة بدلاً من ذلك ماجد المهندس، وعاصي الحلاني، وأحمد فتحي، وبلقيس، ومحمد عساف.



أوبريت بلا قضية فلسطينية

وفي حين أنّ إصدار النسخة الأولى من الـ"أوبريت" عام 1998 جاء مع الذكرى الـ50 للنكبة في 1948، والتي شهدت إعلان إقامة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، غيّر القائمون على النسخة الجديدة من "الحلم العربي" عدة جمل من الأوبريت الأصلي، خصوصاً تلك الكلمات والجمل التي تشير في سياق واضح للقضيّة الفلسطينية، فقد خلت النسخة الجديدة من أي إشارة لهذا الملف.



من بين الجمل المحذوفة كانت "محتاج العدل القوة علشان تقدر تحميه، ولا عمر بكلمة وشكوى حق بيرجع أراضيه"، و"الحب اللي ناره شراره وعيون مليانة بشارة، بيعيد تكوين العالم، أطفال بإيدها حجارة".



وقد كانت مدة النسخة الأولى من الأغنية حوالي 18 دقيقة، بينما لم تتجاوز النسخة الجديدة أربع دقائق ونصف الدقيقة.



كما تمت إضافة عبارة "العالم كله يجري ويسابق من حوالينا، لازم نتقدم نجري بالعلم بعزم ما فينا".



وفي حين أن مؤلف الأوبريت مدحت العدل كان قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2023، في تصريحات صحفية أن إعادة تقديمه جاءت نتيجة لـ "حب وحنين جارف للقضية الفلسطينية".



ويبدو أن الأمر لم يجر كما أراد العدل، إذ تم استبعاد القضية الفلسطينية من النسخة الجديدة للأوبريت، على الرغم من إعلانه في الأسبوع نفسه عن نيته إعادة إنتاج أغانٍ أخرى تتناول قضية فلسطين.



نسخة "مخدّرة لألم العالم العربي"

وقد انتقد المشاهدون النسخة الجديدة من الأوبريت عبر التعليقات على منصة "يوتيوب"، معتبرين أنها "إبرة مخدرة لألم العالم العربي" و"تفتقر إلى شيء يحاكم من أجله في الزمن الحالي".



كما اعتبروا أن "الأوبريت" الجديد مفتقد للرسالة الأولى التي صدر من أجلها، والتي كانت تتعلق بحقوق الإنسان والحرية والتضامن الدولي لمواجهة الاحتلال.



في حين ركّز بعض المشاهدين على انتقاد أسلوب التصوير الجديد للـ"أوبريت"، معتبرين أنه يختزل "الأمل" في الترفيه، ويختصر "حلم الارتقاء" في مجموعة فنية تبتسم أمام الكاميرا، و"تنشر إنجازاتها في "تيك توك" و"إنستغرام" لحصد الإعجابات"، وفق تعبيرهم..



واستقطبت الدورة الرابعة من مبادرة "صناع الأمل"، التي تأتي ضمن إطار مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، أكثر من 58 ألف ترشيح من مختلف مناطق الوطن العربي.

ويُمنح الفائز بجائزة "صانع الأمل" الأول مكافأة مالية قيمتها مليون درهم.

كما تهدف المبادرة إلى إبراز دور "صناع الأمل" في الوطن العربي، الذين يعملون بإخلاص لخدمة الآخرين وتحسين ظروفهم المعيشية.



وتقديراً لجهودهم، يتم تكريم هؤلاء الأفراد الذين يُعتبرون محركين للتغيير الإيجابي والذين يساهمون في تحسين الحياة.



ويتم ذلك من خلال التعريف بمشاريعهم وتوفير الدعم المالي لهم لمواصلة مبادراتهم التطوعية والجهود الفردية البارزة في إيجاد ونشر الأمل في محيطهم ومجتمعاتهم، مع التركيز على توسيع نطاق أعمالهم لتعم الفائدة على أكبر عدد ممكن من الأشخاص. -عربي بوست