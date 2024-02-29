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مدينة السلطان هيثم .. وجهة جاذبة وتحول شامل في صناعة المكان

2/29/2024 2:36:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمود خطاطبة إلى الجهة الغربية من العاصمة العُمانية مسقط، بدأت أولى مراحل إنشاء مدينة السلطان هيثم بن طارق، كأول مدينة مُستدامة ونموذج للمُدن المُستقبلية، في صورة توحي بأن السلطنة ماضية وبكُل قوة وجدية نحو "التحول الشامل".
نهج وخُطى جديدة للتحول في مفاهيم صناعة المكان، تحقيقًا لرؤية طامحة لتنمية عمرانية مُستدامة لمُجتمعات مُزدهرة، بُغية النهوض بقطاعاتها العمرانية والإسكانية المُستدامة.

مدينة السلطان هيثم، المُتشكلة في ولاية السيب، تبلغ مساحتها الإجمالية، 14.8 مليون متر مُربع، ستُنفذ على أربع مراحل، الأولى تمتد ما بين 2024-2030، والثانية 2028 – 2035، والثالثة 2033 – 2040، والرابعة 2038 – 2045.

مدينة جديدة ذات تصاميم عالمية، يصل إجمالي مساحتها الخضراء إلى 2.9 مليون متر مُربع، بينما تبلغ مساحة الحديقة المركزية والوادي نحو 1.640 مليون متر مُربع، ستكون وجهة جاذبة ومُفضلة للجميع، تستهدف 100 ألف نسمة، حيث تتضمن بناء 20 ألف وحدة سكنية، بشكل يواكب تطلعات الحياة العصرية للشباب.

يقول المُتحدث الرسمي لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، جمال بن ناصر الهادي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المدينة صُممت بناء على 12 معيارا، تحاكي التصاميم العالمية، لإحداث تحولات نوعية لمواكبة التطورات العالمية المُتسارعة.

وتهدف هذه المدنية إلى المُساهمة في استقرار الأُسر وازدهار المُجتمعات، بُغية تحقيق أبعاد "التنميـة المُستدامة"، ورؤية عُمان 2040، لجعل السلطنة في مصاف الدول المُتقدمة.

ويوضح الهادي، الذي يشغل أيضًا منصب مُستشار وزير الإسكان للتواصل والهوية والتسويق، أن مدينة السلطان هيثم، تأتي كأولى مشروعات المُدن المُستقبلية لمُخرجات الوزارة، ورؤيتها في إرساء نموذج جديد لبناء المُدن المُستدامة التي تواكب تطلعات الحياة العصرية.

ويُتابع "أن المدينة الجديدة تأتي أيضًا تأكيدًا لتبنّي مفهوم مُبتكر في البناء، واستشراف الأساليب المُستقبلية، وتسخير الخبرات العالمية والإقليمية والمحلية والمعرفة المُتعمقة في هذا المجال، من أجل تطوير أيقونة عصرية تُحاكي الموروث الثقافي، وترتقي بأسلوب الحياة في سلطنة عُمان.

وأكد أن المدينة ستكون مُحققة لرفاهية التجربة، من خلال انسجام كُل سماتها وتفاصيلها وخدماتها ومرافقها، لتكون الوجهة الجاذبة والمُفضلة للجميع، فضلًا عن أنها تتضمن ممرات للمُشاه بطول 3 كيلومترات، موضحا أنه تم توقيع 35 اتفاقية تطوير وشراكة، مع شركاء استراتيجيين، بقيمة استثمارية تجاوزت مليار ريال عُماني، للبدء في أولى مراحل المشروع (2024 – 2030).

ويُشير الهادي، إلى أن هذه المرحلة، التي تُقام على مساحة تبلغ 6 ملايين متر مُربع، تستهدف نحو 39 ألف نسمة، من خلال تطوير 8 أحياء سكنية على مساحة بناء تبلغ 2.3 مليون متر مُربع.

كما تشتمل على إنشاء مرافق ومراكز أساسية، أهمها: الحديقة المركزية والوادي على مساحة مليون متر مربع، والمركز الوطني لصحة المرأة والطفل، والمُستشفى المرجعي، بسعة 1200 سرير، والمجلس العُماني للاختصاصات الطبية، والمعهد العالي للعلوم الصحية، وكلية عُمان الصحية على مساحة مليون متر مربع، إلى جانب جامعة حُكومية على مساحة تبلغ نحو 299 ألف متر مربع، وكُلية التكنولوجيا المُتقدمة، والتي من المتوقع أن تستوعب 1500 طالب وطالبة، ومركز الشباب على مساحة 20 ألف متر مربع، ومركز التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن مُجمعات مدرسية حُكومية، على مساحة تتعدى 135 ألف متر مربع، ومدرسة خاصة دولية، ومركز وطني للصناعات الحرفية والإبداعية.

ويُتابع الهادي، أنه سيتم بناء جسر مُعلق يتوسط الحديقة المركزية، في صورة تُعانق الطموح بين المساحات الخضراء، عابرًا الوادي بمسافة 500 متر، موضحًا أنه عبارة عن تصميم معماري أيقوني يتناغم مع طبيعة المكان، إذ صُمم بشكل هندسي وفق أنظمة حديثة ومُبتكرة، تجعل من عبورها تجربة مُمتعة وآمنة.

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