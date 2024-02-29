المعكرونة والبطاطا والأرز.. لماذا يجب تناولها باردة؟

الأطعمة مثل المعكرونة والبطاطس والأرز، التي يحبها الكثيرون، تحتوي على نسب عالية من الكربوهيدرات على شكل نشا، والذي يعتبر من أسباب زيادة الوزن.



دراسة نشرت في مجلة "Nature Metabolism" وأُشير إليها في صحيفة "دي فيلت" الألمانية، كشفت عن أن استهلاك "النشا المقاوم" يمكن أن يساهم في فقدان الوزن.

الباحثون أجروا دراسة على 37 مريضًا يعانون من زيادة الوزن والسمنة، حيث تناولوا النشا المقاوم لثمانية أسابيع ولاحظوا تأثيرًا إيجابيًا على فقدان الوزن.

هذا النشا المقاوم يتكون بشكل طبيعي عند تبريد الأطعمة بعد الطهي، ويُعتبر أداة مساعدة لإنقاص الوزن عند تناوله بانتظام .



الكربوهيدرات تتكون في بعض الأحيان من جزيئات سكر فردية وفي أحيان أخرى من سلاسل متصلة. عند ترك المعكرونة أو البطاطس أو الأرز لمدة يوم بعد طهيها، يتحول النشا فيها إلى "نشا مقاوم"، مما يساعد في عملية إنقاص الوزن .

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