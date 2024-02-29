يوتيوب ينافس تيك توك بميزة جديدة... فما هي؟



ويمثل الإصدار الكامل على ((أندرويد)) و((آي أو إس)) تحديثاً قد يغير كيفية إنشاء المحتوى وتوزيعه على النظام الأساسي.

وتسعى المنصة الشهيرة إلى إطلاق العنان للإبداع التعاوني باستخدام ((تعاون))، إذ أصبح بإمكان منشئي الفيديوهات القصيرة الآن تسجيل مقاطع الفيديو القصيرة الخاصة بهم، إلى جانب مقطع فيديو من اختيارهم من كتالوج ((يوتيوب)) تصل مدته إلى 60 ثانية.



توفر الأداة الجديدة خيارات للتخطيطات المختلفة جنباً إلى جنب، وتأثيرات الصورة داخل الصورة، وتأثيرات الشاشة الخضراء (وهو مصطلح يشير إلى استخدام الخلفية الخضراء لإظهار الأهداف المتحركة أمامها، وتسمح بإضافة خلفية مصورة بشكل منفصل، أشبه بالكروما في التلفاز)، والشاشة الخضراء تفتح إمكانيات إبداعية للتفاعل مع المحتوى، والتعاون معه وإعادة استخدامه.



وتعرض ميزة ((تعاون)) الجديدة الفيديو الأصلي والمحتوى الذي أنشأه المستخدم جنباً إلى جنب، مما يتيح للمستخدمين صياغة ردود وثنائيات وتفسيرات جديدة لمقاطع الفيديو الحالية.



وكيف تعمل الخاصية الجديدة؟



لاستخدام ميزة التعاون، اتبع الخطوات التالية:

- انتقل إلى صفحة مشاهدة الفيديو الذي ترغب في إعادة مزجه.

- انقر على أيقونة ((Remix))، وحدد ((Collab)). اختر مقطعاً يصل إلى 60 ثانية من الفيديو لأخذ عيّنة منه.

-اختر من بين خيارات التخطيط المتنوعة التي تتوافق مع رؤيتهم الإبداعية. قم بتسجيل فيديو قصير، إلى جانب الفيديو الأصلي، والذي سيجري تشغيله في وقت واحد.



وعدت مواقع تقنية هذه الميزة الجديدة تتيح للمسوّقين الرقميين الاستفادة من المحتوى الذي ينشئه المستخدم لتعزيز رسائل العلامة التجارية.



بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الميزة الجديدة بالقدرة على تعزيز التفاعل مع مقاطع الفيديو ذات العلامات التجارية، وإلهام حملات التسويق الإبداعية التي تتضمن مشاركة الجمهور بوصفها عنصراً أساسياً.



يوتيوب ضد تيك توك: معركة مقدمي المحتوى



يأتي إطلاق((تعاون)) في الوقت الذي يهدف فيه ((يوتيوب)) إلى مواصلة التنافس مع المنافسين مثل ((تيك توك)) في (معركة الفيديو القصير).



وكانت منصة ((تيك توك)) رائدة في ميزات مثل ((ثنائيات))، حيث يمكن للمستخدمين تقسيم الشاشة بمقطع فيديو آخر، وتصوير أنفسهم وهم يتفاعلون معه. يوفر ((تعاون)) لمنشئي المحتوى على ((يوتيوب)) خيارات تفاعلية وتعاونية مماثلة.



ويحقق ((يوتيوب)) و((تيك توك)) على حد سواء نجاحاً كبيراً، إذ تتمتع كلتا المنصتين بقواعد مستخدمين هائلة، ويتفوق ((يوتيوب)) في المحتوى الطويل والمواد التعليمية، بينما يركز ((تيك توك)) على مقاطع الفيديو الصغيرة الحجم، والتي تنتشر بسرعة كبيرة. وبالمثل، تتمتع المنصات بمعدلات نمو مختلفة إلى حد كبير.

وعلى الرغم من استمرار موقع ((يوتيوب)) في النمو، فإنه فعل ذلك بوتيرة أبطأ بكثير من ((تيك توك )). في الواقع، لم يسمع معظم الناس عن ((تيك توك)) حتى عام 2020 تقريباً.



وإلى جانب الاختلاف في طول الفيديو ومعدلات النمو، هناك اختلافات كبيرة في قاعدة المستخدمين. وعلى وجه التحديد، يتمتع ((تيك توك)) بجمهور صغير جداً بشكل عام، لذا فهو أكثر فاعلية إذا كنت ترغب في الوصول إلى الجيل ((زد)) أو جيل الألفية.



من ناحية أخرى، على عكس ((يوتيوب))، فإن لدى ((تيك توك)) عدداً قليلاً نسبياً من المستخدمين الأكبر سناً، لذلك إذا كان المحتوى الذي ترغب في إنشائه يتمتع بجاذبية أوسع على مستوى الأجيال، فقد يكون من الأفضل استخدام ((يوتيوب)). من ناحية أخرى، إذا كنت ترغب في إنشاء مقاطع فيديو سريعة الانتشار لجمهور الشباب، ففكر في ((تيك توك))، وفقاً لمواقع تقنية أميركية.



حرب الإيرادات... ((تيك توك)) ليس وحيداً



وكانت معركة ((يوتيوب)) الطويلة ضد ((تيك توك)) قد بدأت تؤثر سلباً، بعد أن أبلغت الشركة الأم ((ألفابت)) بانخفاض الإيرادات في موقع ((يوتيوب)) خلال أكتوبر (تشرين الأول) عام 2022.

وانخفضت إيرادات ((يوتيوب)) من 7.2 مليار دولار في عام 2021 إلى 7 مليارات دولار عام 2022، وهو الأول منذ أن بدأت شركة ((ألفابت)) الإبلاغ عن أداء ((يوتيوب)) بشكل منفصل عن بقية منصاتها، ويمثل تباطؤاً مالياً في مركز الفيديو على الإنترنت الذي كان مهيمناً في السابق، وفق ما نقلت صحيفة ((الغارديان)).



ووفقاً لبحث أجراه موقع ((داتا.إيه آي)) لمحللي السوق، فإن ((تيك توك)) هو الأول عالمياً من حيث إنفاق المستهلكين، في حين يحتل ((يوتيوب)) المركز الثاني، اعتباراً من سبتمبر (أيلول) 2022. ولا يزال ((يوتيوب)) يحتل الصدارة في إنفاق المستهلكين بالولايات المتحدة حتى عام 2022.



وعدّت الصحيفة البريطانية أنه رغم شعبية ((تيك توك))، فإنه في حد ذاته ليس محصناً ضد المنافسة. ومع قيام ((فيسبوك)) و((إنستغرام)) بتعزيز خاصية ((ريلز)) لجذب المراهقين، فإن ((تيك توك)) ليس وحيداً.



المراهقون... السوق الكبرى



في سياق متصل، ووجدت دراسة حديثة أجراها مركز ((بيو)) للأبحاث أن موقعي ((يوتيوب)) و((فيسبوك)) يظلان أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخداماً بين البالغين في الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، أظهر الاستطلاع زيادات كبيرة في عدد مستخدمي ((تيك توك)).



ووفقاً للاستطلاع، يُعد ((يوتيوب)) و((فيسبوك)) من أكثر المنصات الإلكترونية استخداماً على نطاق واسع بين البالغين في الولايات المتحدة، بمعدلات استخدام 83 في المائة و68 في المائة على التوالي.

وما يقرب من 50 في المائة من البالغين في الولايات المتحدة يستخدمون ((إنستغرام))، في حين تتمتع منصات أخرى مثل ((بينتريست)) و((تيك توك)) و((لينكد إن)) و((واتساب)) و((سناب شات)) بمعدلات استخدام تتراوح بين 27 في المائة إلى 35 في المائة من البالغين في الولايات المتحدة.