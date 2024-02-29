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المضغ الجيد للطعام يقوي اللثة

2/29/2024 2:36:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت مبادرة "برودينت" (ProDente)، أهمية المضغ ‫الجيد للطعام، إذ يساعد على هضم الطعام بصورة أفضل من ناحية، كما ‫أنه يحافظ على صحة اللثة من خلال إمدادها بالدم بصورة جيدة من ناحية ‫أخرى.
‫وأضافت المبادرة الألمانية المعنية بصحة الأسنان، أن المضغ الجيد للطعام ‫يحمي الأسنان من التسوس أيضا، حيث يعمل على إزالة طبقة البلاك، كما ‫أنه يساعد على زيادة إفراز اللعاب، الذي يحمي من الأحماض، التي تهاجم ‫الأسنان. ويزخر اللعاب أيضا بالمعادن التي تحافظ على قوة مينا الأسنان. ‫ ‫وبالإضافة إلى ذلك، يصبح مذاق الطعام أفضل من خلال المضغ الجيد، حيث ‫يحيط اللعاب ببراعم التذوق لدينا، ومن ثم يمكننا الاستمتاع بمذاق ورائحة ‫الطعام على نحو أفضل.
وعن كيفية المضغ الجيد للطعام، أوضحت المبادرة أنه ينبغي مضغ الطعام ‫بمعدل يصل إلى 30 مرة، مشيرة إلى أنه من الأفضل تناول الأطعمة الصلبة ‫مثل الخضراوات النيئة أو خبز الحبوب الكاملة للاستفادة من مزايا الطعام.-(الجزيرة نت)

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