Friday, 01 March 2024 12:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المسيري يسرد الكفاح والصمود في كتاب من الانتفاضة إلى حرب التحرير الفلسطينية

2/29/2024 2:36:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي يرى المفكر المصري العربي الدكتور عبدالوهاب المسيري "أن كفاح الشعب الفلسطيني نجم ساطع في زمن الكذابين والمزيفين والوثنيين (الواقعيين، الانهزاميين)، وهو نجم بدد كثيرا من الظلمات والأكاذيب. وقد أثبت الفلسطينيون مقدرة فائقة على الصمود والمثابرة والإبداع والكفاح من أجل شرف أمتنا وكرامتها ومصالحها وأمنها. ونرجو ألا يكتب عنا أننا تركنا هذه اللحظة التاريخية النادرة تفلت من أيدينا".
جاء ذلك في كتاب "من الانتفاضة إلى حرب التحرير الفلسطينية"، الذي رصد فيه المسيري انعكاسات الانتفاضة الفلسطينية على المجتمع الصهيوني من الداخل ويكشف مدى ما أحدثته هذه الانتفاضة التي صارت حرب تحرير شاملة محددة الأهداف والاستراتيجية على بنية هذا المجتمع، وعلى دعائم الفكر الصهيوني ذاته.
غلاف الكتاب الصادر ضمن سلسلة "كتب القدس 12"، الذي يصدره "مركز الإعلام العربي"، يحمل "رسام كاريكاتير للفنان الشهيد الفلسطيني ناجي العلي"، يقدم فيه المسيري صورة من داخل الكيان الذي أفقدته الانتفاضة عوامل بقائه الذاتية، فصار يقف فقط على ساقي الدعم الأميركي والغربي ومصالحهم المتشابكة معا.
المسيري صاحب الموسوعة "اليهود واليهودية والصهيونية"، إلى جانب العديد من الكتب التي تتحدث عن الصهيونية واليهودية يمتلك في جعبته الفكرية من الوثائق والرؤى ما يحقق لرصده العمق والمصداقية، وجاء هذا الكتاب مدعوما بالاستشهادات والإحصاءات التي تجعل القارئ يرى رأس الكيان الصهيوني وهو يئن تحت وطأة الانتفاضة الباسلة، كما يلمس القارئ بنفسه حجم ما زرعته في الذات اليهودية من مخاوف وما غيرته من قناعات كانت بالنسبة لهم من البديهيات.
يتناول الكتاب انتفاضة الأقصى والاستقلال، أو بالأحرى، كما يشير المسيري، حرب تحرير الأقصى وفلسطين، وأثرها على الكيان الصهيوني، ويبين أن هذه الانتفاضة تنبع من أنبل الدوافع الإنسانية لإقامة العدل في الأرض وتحرير الوطن من المغتصب والقضاء على الاحتلال، ويشير إلى أن مصدر هذه المقاومة هو الأمل والمقدرة على التضحية بالذات، وليس اليأس والرغبة في تفجيرها، وإلى أنها تعبير عن امتلاء إنساني وأخلاقي حقيقي، يجعلها تستمر.
ويؤكد المسيري أن كفاح الشعب الفلسطيني هو نجم ساطع في زمن الكذابين والمزيفين، والوثنيين و(الواقعيين) الانهزاميين، يبدد كثيراً من الظلمة والأكاذيب. ويثبت مقدرة الفلسطينيين الفائقة على الصمود والمثابرة والإبداع والكفاح، من أجل شرف أمتهم وكرامتها ومصالحها وأمتها، ويدعو إلى عدم ترك هذه اللحظة التاريخية النادرة تفلت من الأيدي.
كما يتحدث المسيري عن المستوطنين اليهود الواقعيين بين الاعتدال والتطرف، وتصاعد أوهامهم وسقوطها، وسوء الوضع الاقتصادي في إسرائيل، وفقدان الصهاينة الإحساس بالأمن ومعرفة الاتجاه الصحيح، ويبين معدلات الخوف، وسقوط الإجماع بخصوص الاستيطان. ويشرح الطرق الالتفافية، ورفض الإسرائيليين الخدمة العسكرية، وفرارهم منها، وميلهم إلى الهجرة والنزوح، واندلاع الغضب العالمي لمعرفة المنتصر من المهزوم. ويوضح حقيقة حرب التحرير الفلسطينية في نهاية إسرائيل، ووهم النفوذ اليهودي، ويبين أثر الانتفاضة على الاقتصاد الإسرائيلي.
وفي خاتمة الكتاب، يدعو المسيري إلى حشد طاقات الجماهير العربية وتنظيمها حتى يتحول هذا الغضب والحماس إلى مقاومة فعالة، وكذلك يدعو المسيري إلى أهمية مقاطعة البضائع والمنتوجات والشركات الإسرائيلية والأميركية، لتحل محلها بضائع من دول صديقة للقضية الفلسطينية، وهناك أشكال من المقاومة، مثل تسعير النفط بكل من اليورو والدولار وتحويل بعض الأرصدة العربية من المصارف الأميركية إلى المصارف دول صديقة.
كما دعا المسيري إلى عقد مؤتمر يدرس أشكال المقاومة الأخرى للاستعمار الصهيوني الذي تسانده الولايات المتحدة، لافتا لوجود بعض المحاولات لاختراق المقاومة والالتفاف حولها باسم محاولة وقف العنف والعودة إلى مائدة المفاوضات، وما شابه ذلك من دعاوى استسلامية مصقولة تتجاهل مكاسب المقاومين الفلسطينيين الميدانية، بدلا من دعمهم عن طريق تفعيل العمق الاستراتيجي العربي والإسلامي على جميع المستويات الرسمية والشعبية، وبدلا من طرح مبادرات سياسية يساندها ضغط عربي وإسلامي.
ناشر الكتاب "المركز الإعلام العربي"، كتب كلمة يشير فيها إلى أن "الأمن والعنف هما وجها العملية الصهيونية منذ أن جسدت إسرائيل أفكار (تيودور هرتزل)، المنظر الصهيوني، ولكن ليس حتى اليوم، فمنذ اشتعال الانتفاضة المباركة، اختلت موازين الأمن الصهيوني، وفقد المستوطن اليهودي إحساسه بهذا الأمن، وانتماءه لإسرائيل، وهو ما عبر عنه أحد المستوطنين بقوله (كيف أحب إسرائيل بينما يطلقون النار في كل مكان)".
ويرى المركز، أن الانتفاضة حطمت نظرية الأمن الإسرائيلي التي هي أحد أعمدة الأيديولوجية الصهيونية. وردت بقوة على الوجه الثاني للعملة، وهو العنف الذي يمارسه الكيان الصهيوني دفاعا عن أمنه المزعوم، لافتا إلى أن المراقب للمجتمع الصهيوني من الداخل، ومنذ اندلاع الانتفاضة يمكنه يرصد جملة من (الانقلابات) -إن صح التعبير- في بنية هذا المجتمع وقناعات أفراده من المستوطنين وكذلك في انتماءاتهم.
ويؤكد المركز أن الانتفاضة زرعت الرعب في المستوطن الصهيوني-وزعزعت أمنه وجعلته يلزم بيته ولا يجرؤ- على الخروج الاضطراري بعد أن صارت الأسواق والمطاعم والحافلات والملاهي وكل تجمع صهيوني هدفا لعملية استشهادية. وهزت الانتفاضة فكرة الاستيطان ذاتها، وخلقت لدى الإسرائيلي قناعة بأن المستوطنة ليست الشكل الأمثل للتعبير عن الوجود الصهيوني في فلسطين، ومن ثم انضم كثيرون ممن كانون مستميتين في الدفاع عن هذه الفكرة إلى صفوف معارضها.
وبعد أن كان الانضمام إلى (الهاجاناة)، أو العصابات الصهيونية المسلحة رمزا للشرف اليهودي، أصبح رفض الخدمة العسكرية اتجاها شبه عام بين من هم في سن التجنيد، إذ صار الشباب اليهودي يرى الخدمة العسكرية مرادفة للموت، ويدرك أنه بمجرد أن يجند سيصبح في مرمى الأهداف الفلسطينية والعمليات (الإرهابية) على حد التعبير الغربي والصهيوني.
ويؤكد المركز أن فلسطين لم تعد عند معظم المستوطنين رمزا للوطن القومي، بل مكان محاصر بالمخاطر والمخاوف التي جعلت المستوطن لا يتردد في الهجرة من إسرائيل ولا يخجل من الاعتراف بأنه حريص على حياته أكثر من وطنه وأن مصلحته هي بلده الحقيقي، كما أن قناعات المستوطن اليهودي بجدوى الاستيطان أو جدوى البقاء في معقل الخطر الفلسطيني، أسفرت الانتفاضة عن تغيير الذهن الصهيوني -بعضه وليس كله- فيما يتعلق بموقفه من الكفاح الفلسطيني المسلح.
ويشير المركز لما نشرته الصحف الصهيونية من شهادات لمفكرين واستراتيجيين وعسكريين يهود لصالح الانتفاضة؛ حيث تراجعت عن وصفها بالإرهاب وتراها حرب تحرير شاملة، مما يعني نجاح المقاومة الفلسطينية في كسب أنصار من الصهاينة الذين ظهرت في صفوفهم هجرات مضادة خارج فلسطين وأفكار معارضة للبقاء الاستيطاني واتجاهات رافضة تماما للتجنيد.
وخلص المركز إلى أن الانتفاضة الباسلة فرضت نفسها على الإعلام الغربي وكسرت حصاره على الشعب الفلسطيني وهدمت بعض حواجز التحيز المقروء والمرئي والمسموع ضد هذا الشعب، فبدأ واضحا أن هذه الانتفاضة ليست دفاعا مشروعا عن العقيدة والوطن فحسب، وإنما مخطط مدروس ودقيق لنسف فكرة إسرائيل الكبرى من أساسها.

MENAFN29022024000072011014ID1107918674

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث