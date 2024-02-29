Friday, 01 March 2024 12:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المزار الجنوبي: انطلاق فعاليات مدينة الثقافة الأردنية والتأكيد على روحانية المكان

2/29/2024 2:36:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة رعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار يوم أمس إطلاق فعاليات المزار الجنوبي مدينة الثقافة الأردنية للعام 2024، في القاعة الملكية بأضرحة ومقامات الصحابة شهداء معركة مؤتة بالمزار الجنوبي. بحضور فعاليات ثقافية ونواب وأعيان ووجهاء المحافظة.
وقالت النجار إن استمرار إطلاق فعاليات المدن الثقافية وسط الأزمة الإنسانية الكبرى التي يعيشها العالم هو دليل على إنسانية الدولة الأردنية وصلابتها وأخلاقية سلوكها وسياستها العامة.
وبينت أننا في الأردن نحتفي بإطلاق فعاليات المدينة الثقافية هذا العام بالتزامن مع اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك المعظم سلطاته الدستورية وهو تزامن له دلالة عميقة. مؤكدة أن اختيار المزار الجنوبي التي لها روحانية كبيرة في نفوس الأردنيين بوجود أضرحة ومقامات الصحابة شهداء معركة مؤتة كان اختيارا موفقا، وخاصة وأن المزار الجنوبي والكرك لها فعل ثقافي نشط وعميق بوجود فعاليات وقامات ثقافية كبيرة.
وأضافت أن الشراكة الواضحة بين مؤسسات اللواء مثل بلدياتها ومجلس المحافظة وجامعة مؤتة ومؤسسات وهيئات الفعل الثقافي ومديرية ثقافة الكرك ستؤدي إلى ظهور المزار بوجه ثقافي جميل وفعل ثقافي أصيل.
وأكدت أن الدولة الأردنية لها سردية أردنية واضحة المعالم وهي أصيلة مثل أصالة مدنها وقراها وأهلها الطيبين، مؤكدة أن الوجة الثقافي لمحافظة الكرك ولواء المزار الجنوبي يجدد للثقافة وجودها ويقدم الثقافة في قلب التحديث الأردني الذي يقودة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم. ويؤكد أن مشروعنا الوطني استثنائي بوجهه الإنساني.
وقال متصرف المزار الجنوبي الدكتور فواز الخريشا، أن المزار الجنوبي تزهو باختيارها مدينة للثقافة الأردنية، وتزامن هذا الاختيار مع اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستوية له أثر عميق في نفوس الجميع. مشيرا إلى إن للمزار الجنوبي مكانته التاريخية والثقافية والروحانية على مدى الأزمنة والعصور بوجود أضرحة ومقامات الصحابة شهداء معركة مؤتة.
ولفت إلى إن مشروع المدن الثقافية الأردنية يبرز الهوية الثقافية للمكان الأردني وما اختيار المزار الجنوبي إلا دليل على مكانتها وأهميتها في الحراك الثقافي الاجتماعي.
وشدد على أهمية فعاليات المدن الثقافية في إبراز الابداعات الثقافية المحلية من خلال الفعاليات المختلفة التي سيتم تنظيمها طوال العام.
بدوره قال رئيس بلدية المزار الجنوبي المهندس إبراهيم النوايسه، إن المزار الجنوبي تحتضن الدم الزكي وروح الشهادة الطاهرة والتضحيات التي بذلت في الفتح الأول. ومن حسن الطالع أنه يتزامن إطلاق فعاليات المدينة الثقافية بالمزار الجنوبية مع اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم سلطاته الدستورية.
وقال رئيس مجلس المحافظة الدكتور عبدالله العبادله إن مشروع المدن الثقافية هو من أهم المشاريع الوطنية باعتباره يعزز الثقافة الوطنية ويبرز الثقافة المحلية بالمكان الأردني. مؤكدا اعتزاز الكرك والمزار الجنوبي بإطلاق الفعاليات الثقافية للمدينة الثقافية في مناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية.
وبين أن اختيار المزار الجنوبي مدينة للثقافة الأردنية جاء نتيجة جهود كبيرة بذلت من جهات مختلفة من لجنة الملف إلى الفعاليات الثقافية ومديرية ثقافة الكرك وغيرها من المؤسسات الوطنية.
واشتمل إطلاق الفعاليات على تقديم فيلم عن لواء المزار الجنوبي وافتتاح معرض رسومات وتحف شعبية ومنتجات حرفية محلية لعدد من أبناء المنطقة والمحافظة.
وعلى هامش إطلاق فعاليات المزار الجنوبي مدينة الثقافة الأردنية افتتحت الوزيرة النجار مشروع التراث في منطقة وادي ابن حماد الذي تطلقة جمعية دار الكرك للتراث والثقافة.

MENAFN29022024000072011014ID1107918673

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث