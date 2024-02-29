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طلبة وذووهم يشكون من المبالغة بالواجبات والمشاريع المدرسية

2/29/2024 2:36:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منى أبوحمور واجبات متتالية ومشاريع متعددة تتطلب الإنجاز تتراكم على مجموعات "واتساب" الطلابية، مما يجعل الطالب وذويه في حالة من القلق والتوتر لعدم القدرة على إتمامها كاملة بالتزامن مع الامتحانات المدرسية.
أجمع الكثير من أولياء الأمور على كثرة الواجبات المنزلية التي تقرها معظم المدارس للطلبة، وعلى اختلاف مراحلهم التعليمية، فضلا عن المشاريع والوسائل التعليمية وإعداد التقارير التي أصبحت تثقل كاهل أولياء الأمور والطلبة في الوقت ذاته.
المسألة ليست رفضا للواجبات المنزلية، تقول مريم خالد، وهي والدة لأربعة طلاب في المدرسة، وإنما بالمبالغة بعدد هذه الواجبات، لافتة إلى أن المدرسة تفرض واجبات منزلية كثيرة على الطلبة، فيشعر الطالب وذووه بالملل والتعب ولا يجدون وقتاً للراحة.
وتشير إلى أن وجود أبناء في مراحل تعليمية مختلفة يزيد من العبء على أولياء الأمور المضطرين للسيطرة على جميع متطلبات أبنائهم التعليمية، ويزيد الطين بلة، وفق مريم، المشاريع والنشاطات اللامنهجية التي تطلبها المدرسة باستمرار وطوال الشهر.
وتتفق في ذلك ابتسام محمود، وتؤكد أن أولياء الأمور، إلى جانب التزاماتهم المنزلية وهموم العمل، يتعرضون لضغط كبير بسبب الواجبات والأنشطة الكثيرة من مختلف المواد.
وتقول، إن الفصل الدراسي الثاني قصير وممتلئ ويرافقه شهر رمضان المبارك، وهذا يجعل الفصل الدراسي مضغوطا جدا، والأمر لا يحتمل مزيدا من الواجبات والأنشطة والمشاريع التي في الغالب يقوم بإتمامها أولياء الأمور، كما أن الأنشطة والمشاريع تتطلب دفع مبالغ مالية.
أولياء أمور اتفقوا على ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين المعلمين فيما بينهم في أوقات الواجبات المدرسية، لكي لا يحدث ضغط على الطلاب والأهالي، كما يطالبون بتقليل المشاريع بسبب عدم وجود الوقت الكافي لذلك في ظل تآكل الوقت في الفصل الدراسي الثاني.
في حين أن العديد من الدراسات التربوية، أشارت إلى أن الواجبات المنزلية يمكن أن تؤثر إيجابيا في أداء طلبة المرحلة المتوسطة شريطة اقترانها بمساعدة الآخرين حين الإنجاز، غير أن أثرها الحقيقي في الدعم والتقوية لا يظهر إلا ابتداء من سن 15، وهو ما يوافق بداية المرحلة الثانوية.
وتشير الدراسات إلى أن الواجبات أداة للتقييم والوقوف على نقاط القوة والضعف عند الطالب، أما إذا زادت عن حدها، فإنها تنقلب ضد الطالب وتعطي نتائج عكسية، فيبدأ الملل وعدم الاهتمام ولا يفكر بحلها في البيت.
وأوضحت الدراسة أن المدة الزمنية المخصصة للواجبات المنزلية يجب في جميع الأحوال ألا تتجاوز 10 إلى 15 دقيقة كحد أقصى في المرحلة الابتدائية، ومن جهة أخرى، تؤثر الواجبات المنزلية سلبا على العلاقة في الأسرة، فيجب أن يكون اللعب والمرح جزءا لا يتجزأ من عملية التعلم، وهو الأمر الذي لا يتوافر في أوقات إنجاز الواجبات المنزلية.
من جانبه، يشير اختصاصي علم النفس التربوي الدكتور موسى مطارنة، إلى أن الواجبات المدرسية لها إيجابياتها، كما أن كثرتها لها سلبيات كثيرة، فهي مهمة للتحقق من تلقي الطلاب المعلومة بالدرجة المطلوبة، ودليل على كفاءة العملية التعليمية.
ويشير إلى دورها في تحسين مستوى الطالب الأكاديمي، وزيادة قدرته على الاستيعاب، وتحسن من مهاراته في إدارة الوقت ما بين حل الواجبات والدراسة والمهام الأخرى، إلى جانب أنها تسهم بسير العملية التعليمية بالتكامل بين المدرسة والأهل.
في حين أن كثرة الواجبات المدرسية، وفق مطارنة، تزيد العبء على الطالب وأولياء الأمور وتصبح مصدرا للقلق وتقلل من دافعية الطلبة للدراسة وتولد مشاعر الكره للمدرسة وعدم الرغبة في الذهاب لها.
وتسبب كثرة الواجبات والأنشطة التي تكلف المدرسة الطلبة بها في ضعف التركيز والملل والإحباط، وقد يكون ذلك دافعا نحو كرهه للمدرسة، وفق مطارنة، لأنه يقضي نصف يومه في المدرسة والنصف الآخر في حل الواجبات المدرسية، وكثرة الواجبات تعيق استذكاره المواد الدراسية وتحضيره للدروس في اليوم التالي.
ويقول مطارنة، يتأثر الطفل نفسيا، فيشعر بالملل والرتابة من كثرة الواجبات المدرسية يوميا، وتولد الشعور بالتعب النفسي والجسدي والإرهاق، لذا يجب على المدرسين الموازنة عند تكليف الطلاب بالواجبات المدرسية حسب مراحلهم العمرية والدراسية.
ويتفق معه المشرف التربوي الدكتور عايش النوايسة، بأنها من أهم التحديات الموجودة أمام الأهل في المدرسة، حيث تكون إحدى الفترات مزدحمة ومليئة بالواجبات والمتطلبات المدرسية التي ترهق الطالب وأولياء الأمور.
ويلجأ أولياء الأمور، بحسب النوايسة، إلى الذهاب إلى المكتبات لشراء المشاريع الجاهزة أو القيام بها داخل المنزل، موضحا بأنه نوع من أنواع التعليم السلبي التي يعتمد فيها الطالب على غيره لإعداد المشاريع.
ويقول النوايسة "الأصل أن يكون هناك هدف وراء المشاريع والواجبات المدرسية"، مشيرا لضرورة تقنين هذه الواجبات وأن تكون في مواعيد محددة في السنة، وليس طوال الوقت.
وعلى الأهل، بحسب النوايسة، تعليم أبنائهم إدارة الوقت بطريقة عالية جدا والتخطيط للعمليات الدراسية حسب أولوياتها وتنظيم عمليات الدراسة بشكل أفضل ومنحهم فرصة لحل الواجب وحدهم حتى لو أخطأ فيه أو لم يكون في الصورة المثلى، المهم أن يقوم بتنفيذه وحده لتكون من مهارات التعلم التي اكتسبها وحده.
ويلفت إلى أن قدرة الطالب على إعداد الواجب، والمشروع مرتبط بذاكرة راجعة للطالب من المعلمين والمدرسين.
ويعتبر النوايسة أن الضغط النفسي يربك أولياء الأمور بشكل كبير، وبالتالي لا يستطيعون تقديم المساعدة لأبنائهم، خصوصا وأن أغلب أولياء الأمور عاملون، وبالتالي يشكل عبئا إضافيا عليهم.
ويضيف، يترتب على المعلم الذي يقدم واجبا بيتيا أن يكون ذا هدف تربوي محدد وضمن فترة زمنية محددة، والذي يعطى مسبقا، ومنحه الفترة الكافية لإنجازه، معللا، لأن الهدف ليس كميا بقدر ما هو نوع الواجبات والمهارات التي يكتسبها الطالب.
ويؤكد أن الأنشطة التربوية والتعليمية يجب أن تكون مقننة وبفترة زمنية محددة خلال الفصل الدراسي حتى تعطي الطلاب الفرصة لتنفيذها، مع مراعاة المرحلة النمائية والفروق الفردية بين هؤلاء الطلاب.

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