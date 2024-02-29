الخصاونة يفتتح مبنى قصر العدل في محافظة معان



وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بافتتاح مبنى قصر العدل بالتَّزامن مع زيارة جلالة الملك عبدالله الثَّاني إلى محافظة معان اليوم ضمن سلسلة زيارات جلالته للمحافظات؛ بمناسبة اليوبيل الفضِّي لتولِّي جلالته سُلطاته الدِّستوريَّة.



ووجَّه الخصاونة إلى ضرورة العمل على تشغيل مبنى قصر العدل سريعاً؛ ليقدِّم خدماته لأهالي المحافظة.



كما أعرب الخصاونة عن اعتزازه بمحافظة معان شأنها شأن كلِّ محافظات وطننا العزيز والنموذج الذي يمضي بنخوة أبناء شعبه وبحكمة قيادته الهاشميَّة والذي لم يتردَّد يوماً في إحقاق الحقّ ومساندة كلِّ القضايا العادلة وفي مقدِّمتها القضيَّة الفلسطينيَّة والوقوف في وجه العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في قطاع غزَّة.



وقال رئيس الوزراء يحقُّ لنا أن نفخر بوطننا ومواقفه الثَّابتة والرَّاسخة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني الذي استقلَّ طائرة عسكريَّة وساهم لأكثر من مرَّة بجهود إنزال مساعدات إنسانيَّة إلى أهلنا في غزَّة فوق مناطق قتاليَّة رغم ما يترتَّب على هذا الأمر من مخاطر.



كما أعرب عن فخره بما يقدِّمه الأردن بإمداد أهلنا في غزَّة بجسر جوِّي ممتدّ من المساعدات الإنسانيَّة، مؤكِّداً أن لا أحد يزاود علينا بما في ذلك القلَّة القليلة التي تختلق قصصاً ودعايات مكشوفة بوجود جسور بريَّة في محاولة للتَّقليل من واجبنا تجاه أشقَّائنا.



وقال الخصاونة إنَّ الأردن بلد يحرِّكه ضميره ومبادئه الرَّاسخة ومُثُله العُليا وقيم الثَّورة العربيَّة الكُبرى التي تشهد عليها معان وعلى الكثير من مواقف الأردن الثَّابتة والتَّاريخيَّة تجاه قضايانا القوميَّة وفي مقدمتها القضيَّة الفلسطينيَّة.

وأشار الخصاونة إلى التحدِّيات التي يعانيها الأردن، وفي مقدِّمتها البطالة التي انخفضت نسبتها بواقع 2.7%، مؤكِّداً أنَّها نسبة غير كافية وستعمل الحكومة بجدٍّ لخفضها أيضاً، مؤكِّداً ضرورة استمرار سيرورة حياتنا اليوميَّة لزيادة منعتنا وتعزيز اقتصادنا؛ لنبقى بلداً قويَّاً ومتماسكاً في كلِّ مدننا وقرانا وبوادينا ومخيَّماتنا، ومستمسكاً بمبادئه وقادراً على دعم أشقَّائنا وقضايانا.



واستمع رئيس الوزراء إلى إيجاز حول مبنى قصر عدل معان الذي يضم 14 محكمة وتمَّ تنفيذه وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية.



وتجوَّل رئيس الوزراء في مختلف مرافق المبنى واطلع على التجهيزات الحديثة التي يشتمل عليها للتسهيل على المواطنين والمراجعين وخدمة إجراءات التقاضي.

ويتكون المبنى الذي تم بتصميم وإشراف وتنفيذ أردني من 3 طوابق وبمساحة إجمالية للبناء 13040 متراً مربعاً على أرض مساحتها 17 دونماً.



كما يشتمل المبنى الذي بلغت كلفة إنشائه 7ملايين دينار وبدعم من الاتحاد الأوروبي على مبانٍ ملحقة بمساحة 600متر مربع ومواقف سيارات تتسع ل 250 سيارة.



ورافق رئيس الوزراء لدى افتتاحه المبنى نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي ووزير العدل الدكتور أحمد الزيادات ونواب وأعيان محافظة والبادية الجنوبية ومحافظ معان فيصل السميران وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان يير كريستوف تشاتز يسافاس وعدد من المسؤولين.