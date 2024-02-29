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إطلاق مسابقة مقرئ الطلبة الوافدين لتلاوة وتجويد القرآن

2/29/2024 2:36:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق مسابقة " مقرئ الطلبة الوافدين" لتلاوة وتجويد القرآن.

ونشرت الوزارة تفاصيل المسابقة كالتالي:

. يشترط لمن يرغب بالمشاركة في هذه المسابقة أن يكون طالب /طالبة غير أردني (طالب وافد) وملتحقاً للدراسة في إحدى مؤسسات التعليم العالي في الأردن بغض النظر عن التخصص، أو البرنامج، أو الدرجة.


. يشترط ان لا يكون الطالب قد شارك في هذه المسابقة في دورتها الأولى 2023 وحقق أياً من المراكز الثلاثة الأولى.

. على جميع الطلبة الراغبين بالمشاركة في هذه المسابقة تقديم طلب يتضمن اسم الطالب الرباعي، وجامعته، وتخصصه، والدرجة الجامعية، مع ضرورة إرفاق صورة عن جواز سفره، وذلك على الرابط التالي:

class="d-block blockquote blockquote_blue" data-reg="sa8xsKW5XrBc6xYA8" href="" ، وفي موعد أقصاه نهاية دوام يوم الأحد الموافق 10-3-2024.


. ستكون الفترة المتوقعة لعقد المسابقة خلال الفترة الممتدة من تاريخ 16-3-2024، وحتى تاريخ 31-3-2024.


. تتكون لجنة التحكيم من متخصصين وذوي خبرة في مسابقات القرآن الكريم المحلية والدولية في مجالات (التجويد، والتلاوة، والمقامات) من أساتذة الجامعات الأردنية، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.


. يخصص للطالب الفائز بالمركز الأول جائزة مالية بقيمة (1500) ألف وخمسمائة دينار أردني، ويخصص للطالب الفائز بالمركز الثاني جائزة مالية بقيمة (1000) ألف دينار أردني، كما يخصص للطالب الفائز بالمركز الثالث جائزة مالية بقيمة (500) خمسمائة دينار أردني.

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