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تمديد فترة تسديد اشتراكات المهندسين للنقابة

2/29/2024 2:36:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرر مجلس نقابة المهندسين الأردنيين، تمديد فترة دفع الاشتراكات السنوية حتى نهاية شهر آذار/ مارس المقبل دون فرض أي رسوم إضافية.

وجاء القرار مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وانعكاساتها السلبية على المهندسين المنتسبين للنقابة.

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