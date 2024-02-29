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إليكم أبرز ملامح الحالة الجوية في الأردن لخمسة أيام

2/29/2024 2:36:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يشتد المرتفع الجوي اليوم الخميس وغدا الجمعة، وتكون الأجواء في المملكة باردة نهاراً وشديدة البرودة ليلاً، مع نشاط واضح على الرياح الجنوبية الشرقية والتي تزيد من الإحساس بالبرودة بشكل لافت مع ساعات الصباح والليل.
وبحسب موقع "طقس العرب"، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم السبت مع احتمال بعض الأمطار المتفرقة مع ساعات العصر، وبخاصة في شمال المملكة.

وتؤثر على المملكة كتلة هوائية باردة نسبياً يوم الأحد، مع هطول الأمطار المتفرقة بمشيئة الله.

أما الاثنين، فتكون الأجواء باردة نسبياً مع بقاء الفرصة لبعض الأمطار المتفرقة، وبخاصة في شمال المملكة. والله أعلم.

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