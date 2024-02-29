إليكم أبرز ملامح الحالة الجوية في الأردن لخمسة أيام

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يشتد المرتفع الجوي
اليوم الخميس وغدا الجمعة، وتكون الأجواء في المملكة باردة نهاراً وشديدة البرودة
ليلاً، مع نشاط واضح على الرياح الجنوبية الشرقية والتي تزيد من الإحساس بالبرودة
بشكل لافت مع ساعات الصباح والليل.
وبحسب موقع "طقس
العرب"، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم السبت مع احتمال بعض الأمطار
المتفرقة مع ساعات العصر، وبخاصة في شمال المملكة.
وتؤثر على المملكة
كتلة هوائية باردة نسبياً يوم الأحد، مع هطول الأمطار المتفرقة بمشيئة الله.
أما الاثنين، فتكون الأجواء
باردة نسبياً مع بقاء الفرصة لبعض الأمطار المتفرقة، وبخاصة في شمال المملكة. والله
أعلم.
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