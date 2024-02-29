حفل زفاف جماعي لـ200 عريس وعروس من الأيتام



وأكد الخلايلة، بحضور السفير الإماراتي لدى المملكة الشيخ خليفة بن محمد آل نهيان، ومحافظ البلقاء الدكتور فراس ابو قاعود، أهمية المبادرة في مساعدة هذا النخبة من أبناء الوطن لبناء "مؤسسة زواج" قائمة على المودة والرحمة، وأسر ناجحه تنشئ جيلا صالحا وقادرا على بناء وطنه وأمته.



وثمن عاليا دعم مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية هذه المبادرة الكريمة بما يخفف من تكاليف الزواج وتقديم المساعدة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مثلما ثمن نهج وزارة التنمية الإجتماعية في الاهتمام بالأسرة الأردنية.



وأشارت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى، إلى أن مبادرة الزفاف الجماعي تعكس روح التعاون والتكافل الاجتماعي، وتعزز رابطة الزواج والاستقرار التي يقوم عليها بناء المجتمع، مؤكدة حرص الأردن بقيادته الهاشميه على بناء الأسرة لإعداد جيل قوي متماسك ومتمسك بأعرافه الحميدة.



وأعربت عن شكرها لدولة الإمارات العربية المتحدة وسفيرها لدى المملكة الشيخ خليفة بن محمد آل نهيان على المساهمة في دعم المبادرات الإجتماعية والإنسانية، مشيدة بدور وزارة الأوقاف وتعاونها مع الوزارة في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية.



بدوره هنأ المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية محمد الخولي، العرسان بمناسبة الزفاف، متمنيا لهم زواجا سعيدا وذرية صالحة تخدم الاردن، معربا عن شكره لكل من ساهم في دعم هذا الزفاف الجماعي.

واشتمل الحفل على وصلات انشادية قدمتها فرقة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. -(بترا)