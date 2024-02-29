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الأردن يدين استيلاء الاحتلال على نحو ٢٦٤٠ دونماً من أراضي الضفة الغربية

2/29/2024 2:36:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمّان-الغد- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على نحو ٢٦٤٠ دونماً من أراضي بلدتي أبو ديس والعيزرية وعرب السواحرة باعتبارها خرقاً صارخاً وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة على إدانة المملكة ورفضها المطلق لاستمرار إسرائيل بإجراءتها الأُحادية اللاشرعية واللاقانونيّة، ومصادرة أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم من منازلهم.

كما أكد القضاة على أن هذه الممارسات والاستفزازات الإسرائيلية تقوِّضُ كلَّ فرص تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلّة ذات السيادة والمتّصلة جغرافياً على خطوط الرّابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة وفقًا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصّلة.

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