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الاحتلال يعتقل 7325 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر

2/29/2024 2:35:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 20 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية، ما يرفع عدد المعتقلين إلى 7325 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني.

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