الاحتلال يعتقل 7325 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر

الاحتلال يعتقل 7325 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر
التاريخ
2/29/2024 2:35:57 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) اعتقلت قوات الاحتلال
الإسرائيلي 20 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية، ما يرفع عدد المعتقلين إلى
7325 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني.
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