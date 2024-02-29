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حماس: لن نسمح لأن تكون المفاوضات غطاء لاستمرار جرائم الاحتلال

2/29/2024 2:35:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، إن ((الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيد انتهاكاته لكل المواثيق والقوانين الدولية، والأعراف الإنسانية، ليستهدف فجر اليوم جموع المواطنين الذين تجمّعوا بانتظار ما يسدّ جوع أطفالهم، الواقعين تحت حرب تجويع وإبادة كاملة يشنها جيش الاحتلال، فيقتل منهم العشرات، ويصيب المئات)).
ونوه في بيان، اليوم الخميس، أن (((مجزرة لقمة العيش) اليوم، هي جريمة وحشية بشعة غير مسبوقة في تاريخ جرائم الحروب، يتحدّى بها الاحتلال من جديد؛ الإنسانيةَ جمعاء، والمجتمع الدولي، وأدوات العدالة والمحاسَبة فيه)).

وأضاف: ((إننا في حركة حماس، نؤكّد للإدارة الأمريكية خاصة، وللوسطاء وكل من يعنيهم الأمر بشكل عام؛ أنّ المفاوضات ليست عملية مفتوحة، ولن نسمح بأن يكون مسار المفاوضات، الذي نسعى من خلاله لإنهاء معاناة شعبنا الإنسانية، التي صنعها الاحتلال؛ غطاءً لاستمرار العدو في جرائمه بحقّ شعبنا في قطاع غزة)).
وارتفعت حصيلة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، في شارع الرشيد غرب مدينة غزة إلى أكثر من سبعين شهيدا ومئات الإصابات.


وقالت وكالة ((وفا)) إن قوات الاحتلال ودباباته المتمركزة في الطريق الساحلي ((هارون الرشيد)) في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، فتحت نيران رشاشاتها، باتجاه آلاف المواطنين من شمال قطاع غزة وتحديدا من مدينة غزة وجباليا وبيت حانون، الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 70 منهم وإصابة المئات.


وأضاف مراسلها أنه جرى نقل نحو 50 شهيدا ونحو 200 مصاب إلى مجمع الشفاء الطبي، مشيرا إلى أن هذه الأعداد تفوق قدرة المستشفى على التعامل معها، في ظل انعدام الإمدادات الطبية.

وأشار إلى أنه جرى نقل 20 شهيدا إلى مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، وما يزيد على 160 مصابا، فيما استقبل مستشفى العودة في جباليا، أكثر من 90 مصابا بينهم حالات حرجة.

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