الحوثي: وزير الدفاع الإسرائيلي اعترف بفداحة خسائرهم

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال زعيم جماعة أنصار
الله الحوثيين عبد الملك الحوثي إن العدو يمارس سياسة الإبادة بالتجويع ضد السكان في
قطاع غزة، والإبادة الجماعية عنوان فظيع وخطير لما تشهده غزة ولا ينبغي أن يمر على
مسامعنا بشكل عادي.
وأضاف الحوثي: الغرب
وعلى رأسه أميركا يناقض بشكل تام العناوين التي يرفعها ويدعي أنه من رعاتها، والعدو
يواصل إجرامه على أعتاب الشهر السادس بحماية وشراكة أميركية وغربية وتخاذل عربي.
وتابع: العدو جعل من
تجمع الأهالي المحاصرين على شاحنات الإغاثة شمال القطاع فخا يستهدفهم.
وأردف الحوثي: المجاهدون
في قطاع غزة يواصلون القتال ببسالة ويتصدون للعدو في كل المحاور.
وأكد أن وزير الدفاع
الإسرائيلي اعترف بفداحة خسائرهم والثمن الباهظ الذي يدفعونه في حرب غزة.
MENAFN29022024000072011014ID1107918657
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.