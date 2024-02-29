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الحوثي: وزير الدفاع الإسرائيلي اعترف بفداحة خسائرهم

2/29/2024 2:35:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي إن العدو يمارس سياسة الإبادة بالتجويع ضد السكان في قطاع غزة، والإبادة الجماعية عنوان فظيع وخطير لما تشهده غزة ولا ينبغي أن يمر على مسامعنا بشكل عادي.
وأضاف الحوثي: الغرب وعلى رأسه أميركا يناقض بشكل تام العناوين التي يرفعها ويدعي أنه من رعاتها، والعدو يواصل إجرامه على أعتاب الشهر السادس بحماية وشراكة أميركية وغربية وتخاذل عربي.

وتابع: العدو جعل من تجمع الأهالي المحاصرين على شاحنات الإغاثة شمال القطاع فخا يستهدفهم.

وأردف الحوثي: المجاهدون في قطاع غزة يواصلون القتال ببسالة ويتصدون للعدو في كل المحاور.

وأكد أن وزير الدفاع الإسرائيلي اعترف بفداحة خسائرهم والثمن الباهظ الذي يدفعونه في حرب غزة.

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