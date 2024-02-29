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مقتل مستوطنين اثنين بعملية إطلاق نار عند مستوطنة عيلي

2/29/2024 2:35:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقتل إسرائيليين اثنين في إطلاق نار قرب مستوطنة عيلي جنوب مدنية نابلس في الضفة الغربية.

وتضاربت الأنباء عن عدد المنفذين للعملية فقد قالت إذاعة جيش الإسرائيلي أن منفذ عملية إطلاق النار شخص واحد فقط، وهو من سكان قلنديا قرب مدينة القدس.


فيما ذكرت مصادر إعلامية عبرية أن "خلية مكونة من 3 مسلحين نفذت عملية إطلاق النار في المستوطنة".


من جهتها، ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي فعل الإنذارات في مستوطنة عيلي بسبب تخوفات من تسلل شخص آخر، من منفذي العملية، بعد أن انسحب من المكان.

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