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القسام: غدا سنخبركم بمصير 3 من الأسرى لدينا - فيديو

2/29/2024 2:35:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعادت كتائب عز الدين القسام نشر مقطع لأسرى إسرائيليين كانت قد بثت لهم فيديو سابقا وطالبوا بالتوصل لصفقة للإفراج عنهم.


وكانت الكتائب قد أعلنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي فَقْد الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن احتجازهم، وأعلنت القسام في المقطع أنها ستعلن غدا مصيرهم.

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