القسام: غدا سنخبركم بمصير 3 من الأسرى لدينا - فيديو

القسام: غدا سنخبركم بمصير 3 من الأسرى لدينا - فيديو
التاريخ
2/29/2024 2:35:55 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعادت كتائب عز الدين القسام نشر مقطع لأسرى إسرائيليين كانت قد بثت لهم فيديو سابقا وطالبوا بالتوصل لصفقة للإفراج عنهم.
وكانت الكتائب قد أعلنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي فَقْد الاتصال
بالمجموعة المسؤولة عن احتجازهم، وأعلنت القسام في المقطع أنها ستعلن غدا
مصيرهم.
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