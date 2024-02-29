حماس تهدد بتفجير صفقة تبادل الأسرى

MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

من آنا برسكي وآخرون

عني طاقم المفاوضات الإسرائيلي، بقيادة رئيس الموساد دادي برنيع في قطر أول من أمس أيضا، بالمسائل المختلفة للاتفاق المتبلور لتحرير مخطوفين.

وحسب مصادر إسرائيلية، لم يسجل تقدم غير ما اتفق عليه في باريس، وحماس لم تعرب بعد عن الاستعداد للعمل وفقا للخطوط الهيكلية التي تبلورت، لكن الطواقم ما تزال تعمل في الدوحة والمداولات تتواصل، وفي إسرائيل يرون في ذلك "مؤشرا جيدا".

في الوقت ذاته، انعقد الكابينت السياسي الأمني في الكريا في تل أبيب أول من أمس. وتلقى الوزراء استعراضا عن حالة الاتصالات للصفقة وخطة العملية العسكرية في رفح، بما في ذلك إخلاء السكان المدنيين من المنطقة.

وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط" أول من أمس، بأن الاقتراح الأخير الذي قدم لحماس ليس مقبولا من جهتها، وأنه توجد خلافات في الرأي في مسألتين. الأولى هي انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي والمناطق التي سترابط فيها القوات في المرحلة الأولى من الاتفاق.

أما المسألة الثانية، فتتعلق بإعادة اللاجئين إلى شمال القطاع بلا قيود، شروط، رقابة وتفتيش أمني. في حماس أيضا، نفت مصادر الأنباء اتفاقا قريبا إلا إذا انسحبت قوات الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع، ورفعت كل الحواجز وأخلت الطريق لعودة النازحين إلى شمال القطاع من دون شروط.

وتدعي صحيفة "العربي" بأن إسرائيل تؤخر الاتفاقات وترفض البحث في التفاصيل وعليه، فإن المحادثات ما تزال عالقة في مبادئ الإطار. ومع ذلك حسب الصحيفة، تحققت توافقات على الخطوط الأساس الأمر الذي لم يكن من قبل، ومن هنا التفاؤل. وكما يذكر، أفاد مصدر رفيع المستوى لوكالة "رويترز" للأنباء، بأنه نقلت مسودة اقتراح لحماس تتضمن هدنة تستمر لأربعين يوما وتحرير مقاومين بنسبة 10 على كل مخطوف.

كما أشار المصدر إلى أن الاقتراح يتضمن تعهدا بإدخال 500 شاحنة مؤن إلى غزة كل يوم ونقل آلاف الخيام للغزيين الذين نزحوا من بيوتهم في أثناء الحرب.

وأفادت شبكة "الجزيرة"، بأن إسرائيل وافقت عمليا على مخطط الإطار في باريس والذي تضمن انسحابا للجيش الإسرائيلي إلى خارج المراكز السكانية في القطاع، وتحرير نحو 400 مقاوم مقابل نحو 40 مخطوفا ومخطوفة، ووقف طيران الدوريات فوق القطاع على مدى ثماني ساعات في اليوم، وعودة تدريجية للغزيين إلى شمال القطاع، باستثناء الرجال الشباب.

ومن جهته، انضم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول من أمس، إلى تفاؤل الرئيس بايدن وقال: "نحن نأمل في الوصول إلى وقف نار في غضون بضعة أيام وبدء المساعدات الحقيقية للشعب في غزة".

كما أن أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني أضاف: "نحن في سباق ضد الزمن لإعادة المخطوفين إلى أحضان عائلاتهم وفي الوقت نفسه، وضع حد لمعاناة السكان الفلسطينيين في قطاع غزة".