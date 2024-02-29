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كفى للقمع السياسي

2/29/2024 2:35:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم بقلم: جلال البنا

كل من عيناه في رأسه يفهم أنه يوجد استعداد إسرائيلي، عربي ودولي لليوم التالي للحرب. ويفترض بهذا الاستعداد أن يقوم على أساس مبدأين: أمن كامل لإسرائيل، وإقامة دولة فلسطينية.
منذ أكثر من عقدين وكل العالم يتحدث عن الحاجة لإقامة دولة فلسطينية. كل العالم تقريبا يؤيد هذا – وفقط إسرائيل تعارض، بل وحرصت على أن تدفن هذا الخطاب منذ سنوات طويلة. لقد فضلت القيادة في إسرائيل إدارة الصراع، وليس حله.
إذا كان لدولة ما في العالم مصلحة في إقامة دولة فلسطينية – فهي إسرائيل، واذا كان لشعب ما مصلحة في أن يقيم دولة فلسطينية – فالحديث يدور عن الشعب اليهودي، إذ إنه لا يمكن لأي شيء ان يعطي أمنا لإسرائيل ولمواطنيها، مثل إقامة دولة فلسطينية. الزمن السياسي ينفد وليس واضحا إذا كان الوضع الجغرافي بعد بضع سنين ما يزال يتيح إقامة دولة.
بعد الكارثة الرهيبة التي وقعت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لا يمكن لإسرائيل أن تواصل دحر المسألة الفلسطينية جانبا – إذ إن الامر بدأ يعمل في غير مصلحتها، من دون صلة بهوية من يقف على رأسها. والمثال الملموس للغاية هو موقف الولايات المتحدة، الصديقة الأكبر لإسرائيل.
جغرافيا، من دون أي صلة بمسألة بلاد إسرائيل الكاملة، وعلى فرض أيضا أن كل الأرض التي بين النهر والبحر هي بلاد إسرائيل الكاملة – ما يزال لا يمكن ومتعذر تجاهل نحو 7 ملايين عربي يعيشون هنا، عدد يكاد يكون مشابها لعدد اليهود.
ديمغرافيا، عدد اليهود والعرب يكاد يكون متساويا اليوم بين البحر والنهر، لكن في حدود إسرائيل يدور الحديث عن نحو 80 % يهود مقابل نحو 20 % عرب.
من هنا ليس حكيما، ليس آمنا وبالتأكيد ليس ممكنا مواصلة بناء المستوطنات أو البلدات اليهودية في قلب السكان العرب في الضفة.
الفكرة التي طرحت مؤخرا لتشجيع هجرة العرب من الضفة وكذا من غزة هي فكرة عتيقة، ومصدرها حركة "مباي". يدور الحديث عن حلم وخيال لم يتحققا أبدا، وإذا ما فحصنا الفكرة بعمق، فإن الاحتمال في أن يغادر أحد ما البلاد أو يهاجر يوجد بالذات لدى أصحاب جوازات السفر المزدوجة والقدرة الاقتصادية والتعليمية الأعلى – أي اليهود.
من هنا، وكما بدأنا: المصلحة لإقامة دولة فلسطينية هي أولا وقبل كل شيء إسرائيلية، ومشكوك أن تنجح إسرائيل في أن تتصدى للمطلب الفلسطيني بإلغاء دولة فلسطينية مستقلة. الخيار الآخر سيكون دولة واحدة، ولا يهم من يكون تعريفها – مع السنين واضح أن التوازن فيها سيتغير والأغلبية ستكون عربية.
يمكن أن نفهم الصعوبة في البحث في مسألة إقامة دولة فلسطينية، بخاصة بعد أحداث تشرين الأول (أكتوبر) الوحشية، لكن لا يوجد أي بديل لمن يرغب في أن تواصل إسرائيل الوجود والتعزز كدولة يهودية. إذ إنه كلما مر الوقت، تغلق نافذة الفرص لتطبيق فكرة أو قرار إقامة دولتين على هذه القطعة من البلاد.
وقبل إقامة دولة أو كيان، ينبغي العمل على مصالحة تاريخية بين الشعبين. الأمر ممكن، رغم كل شيء وبسبب كل شيء وغصبا عن كل شيء، ولا بديل عن هذا. الحروب والصراعات المسلحة لا يمكنها أن تستمر إلى الأبد.

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